Mihaela se još ne može pomiriti s načinom na koji je napustila Survivor: "Suza za suzom je išla i još uvijek ide..."

Mihaela Pavlović morala je napustiti show Survivor zbog ozlijede, a s nama je podijelila svoje dojmove nakon povratka iz Dominikanske Republike.

Da sudjelovanje "Survivoru" nije nimalo lak zadatak, potvrdila je Mihaela Pavlović iz plavog tima koja je napustila show zbog ozlijede koju je zadobila već na prvom poligonu.

"Na svakom intervjuu nakon odlaska, pa tako i na ovomu, mogu reći da se osjećam jako tužno i neispunjeno. Još uvijek ne mogu vjerovati da mi se ovakva vrsta ozljede mogla dogoditi već u prvom danu i prvom poligonu. Baš sam neutješna. Jako mi je teško palo to što sam dobila priliku sudjelovati na nečemu što sam cijeli život htjela i da sam na ovakav način spriječena u tome. Sva ta silna želja za odigravanjem poligona i preživljavanjem ostala je duboko u meni i ne znam gdje bih je uopće usmjerila", priznala nam je Mihaela koja, iako je bila svjesna svih potencijalnih rizika koje donosi ovaj show, nije očekivala da će baš njoj nešto dogoditi, i to tako rano u natjecanju.

"Nisam nikako očekivala da bih na ovakav način mogla napustiti show. Bila sam svjesna da postoji velika mogućnost od ozljeda, ali da mi se ovako što dogodi već prvog dana nisam očekivala. Ozljeda je ozbiljnija nego što je djelovala. Čim sam malo bolje pogledala ozljedu, znala sam da nije dobro. Tješila sam samu sebe na putu do bolnice da će biti sve u redu i da ću se vratiti. U bolnicu kada sam došla rekli su mi da je rana duboka i da je možda kost oštećena. Sva četiri sloja tkiva bila su mi potrgana. U bolnici sam dobila šavove, ali rekla sam sebi pretrpjet ću sve samo da se mogu vratiti svom plemenu. Istu noć nakon šivanja htjela sam da me vrate na otok i htjela sam biti sa timom. Nisam prihvaćala činjenicu da spavam na jastuku i bolničkom krevetu. Ali doktori naravno to nisu dozvolili", ispričala je.

No zbog nečega će joj i ovaj kratak period koji je provela u showu ostati u lijepom sjećanju, a namjerava se prijaviti opet.

"Trenutno su mi na pameti samo ta ozljeda, trenutak kada sam pala i bolnica. Na kraju odlazak iz Survivora, što me najviše slomilo. Spriječilo me nešto na što nisam mogla utjecati. Naravno da sam uza sve to upoznala predivne ljude, koji su mi u tim teškim trenutcima puno značili i puno pomogli. Jako sam im zahvalna svima! Neupitno je hoću li se opet prijaviti u Survivor. Moja luda želja i volja za sudjelovanjem su i dalje tu, možda još i više. Sve bih dala da mogu dobiti priliku pokazati to što sam toliko htjela u ovoj sezoni. Uvijek dajem 200 posto u onome što najviše želim. Toliko sam dala i na prvom poligonu, mogla sam stati, ali odlučila sam doći do kraja i osvojiti bod, s koljenom ili bez njega", kaže Mihaela.

Otkrila nam je i detalje svojeg bolničkog smještaja.

"Prvih dana sam bila smještena u bolnici. Zahvalna sam Bogu što je doktorica Branka bila uvijek tu i mogla djelovati. I neizmjerno joj hvala još jednom na svemu. Zatim sam se oporavljala u hotelu i bila sam sretna jer sam znala da ću moći vježbati što nisam mogla u bolnici. Nakon 3 dana od ozljede počela sam vježbati i forsirala nogu da je stavim u pogon što prije. Odradila sam prvih 10 čučnjeva i bila presretna. Zarastalo je sve i brže od očekivanog. Snaga volje je čudo, ali i brižne ruke naše doktorice Branke. Svakog dana molila sam da idem na otok, da želim igrati i riskirati. Bila sam spremna na to da mi se opet sve otvori. Samo da ne napustim show. Nakon zelenog svjetla doktora uz moje nagovaranje odigrala sam svoju zadnju igru. Znala sam da ću nogu morati štedjeti. Šavovi su još uvijek bili na njoj. Nažalost poligon je bio najgori mogući za mene, jer je većina kretnji bila na koljenima. Nakon odigrane igre s Davidom, pogledala sam u koljeno i vidjela da su šavovi popucali. To je možda bio i moj najteži trenutak. Postala sam svjesna da neću moći dalje, koljeno je jednostavno govorilo ne..." prisjetila se.

Iako je u Survivoru bili kratko, povezala se s plavim timom i oni su stalno mislili na nju dok je bila odsutna.

"U malo vremena stvarno smo se svi povezali. Nekako smo kliknuli. Zafrkancije i priče nije falilo. Vidjela sam na epizodama koliko su mislili na mene. Bilo mi je jako drago. Isto toliko, a možda još i više sam ja mislila na njih. Sa svima sam ostala u dobrim odnosima, stvarno je svatko na svoj način dobra osoba. Možda sam se najviše zbližila sa Amerom, Tonkom, Anđelom. Opet kažem nisam puno vremena bila s njima. Nisam imala tu priliku da ih upoznam bolje. Sigurna sam da ćemo se nakon showa zajedno naći, družiti i ispričati. I napokon pojesti kebab o kojem smo toliko pričali", veseli se Mihaela.

Zanimalo nas je i za koga iz svojeg bivšeg tima vjeruje da bi mogao najdalje dogurati u showu, a tko misli da bi sljedeći mogao ispasti.

"Mislim da bi od momaka daleko mogli dogurati David i Amer, a od cura Tonka. Oni su mi se nekako do sada najviše pokazali u igrama. Ali vidit ćemo što će biti do samoga kraja. Što se tiče sljedećeg tko bi mogao ispasti nisam sigurna. Enea je nominiran na ovom plemenskom vijeću. Nadam se da će na drugom biti netko iz crvenog tima i da će Enea pobjediti. Voljela bih da dobije još jednu priliku i pokaže koliko stvarno može", nada se.

A kakva je bila atmosfera kada bi se kamere ugasile?

"Iskreno, toliko 'otupite' na kamere da vam je jednostavno svejedno jesu li tu ili ne. Možda u početku ideš više za tim, ali kasnije uopće ne misliš o tome", otkrila nam je te je dodala i kako nije bilo nikakvih škakljivih trenutaka.

Njezini bližnji pokušali su je utješiti kada se vratila doma, no još se ne može pomiriti s načinom na koji je napustila show.

"Bila sam spremna, ne pobijediti, već ostati u tako surovim uvjetima tri mjeseca. I kada sam shvatila da se moram vratiti u realnost bila sam baš tužna. Razlog napuštanja najviše me frustrirao. Zašto i kako stalno sam se pitala i još se uvijek pitam. Bila sam ljuta... zapravo nikako nisam prihvaćala da moram napustiti show na ovakav način. Svi me puno podržavaju i govore mi da da sam 'luda' jer sam uopće nastavila igru s ovakvom nogom. Tješe me s rečenicom da se sve događa s razlogom pa tako i ovo. Ali ja još uvijek ne nalazim taj razlog pa me ta rečenica baš i ne smiruje. Svakako sam bila spremna duže ostati, ali ih je jako lijepo bilo čuti. A suza za suzom je išla i još uvijek ide", priznaje.

Mihaela ima i vrijedan savjet za sve koji se tek namjeravaju prijaviti u show.

"Savjetujem svima koji se žele prijaviti u ovaj show da to i naprave. Tko god ima ljubav prema sportu i preživljavanju, da ne propusti ovakvu priliku. Nije bitno jeste li sportaš ili ne. Bitno je da to želite, onako jako najjače", poručila je.

"Gledajte Survivor do samoga kraja, mislim da tek sada kreće najzanimljiviji dio. I žao mi je što u oceanu malih ribica nisam uspjela uhvatiti onu najveću, nadam se da ću se jednom vratiti po nju", zaključila je Mihaela.