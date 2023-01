Hit show mu je promijenio život, a još uvijek se dobro sjeća i incidenta s haljinom Maje Šuput: "Dobro da ja nisam bio taj"

Plesač Ivan Jarnec i ove se sezone vraća u ulozi mentora showa "Ples sa zvijezdama" u kojem je prošle sezone po prvi put zaplesao.

Ivan Jarnec se plesom počeo baviti još 2007. godine, a pet godina kasnije bio je već pozvan u reprezentaciju Republike Hrvatske. Godinu kasnije počeo je plesati pod slovenskom zastavom, a prvi put se okrunio titulom njihova državnog prvaka 2013. godine.

U tom periodu, osvojio je osam titula državnog prvaka Slovenije, a najbolje rezultate postigao je 2014. u Madridu i 2017. u Moskvi, plasiravši se u polufinale svjetskog prvenstva. Nakon toga je nastavio nizati uspjehe, a 2019. godine odustao je od natjecateljskog plesa te se posvetio radu s djecom.

Pred Ivanom je sada povratak u hit-show "Ples sa zvijezdama", nakon što je debitirao u prošlogodišnjoj sezoni.

"Sretan sam što sam i drugu sezonu zaredom dio ovog showa. Općenito nisam paničar i nemam problema s tremom, ali nikad se ne zna. Smatram da sam dosta stvari u vezi showa naučio prošle sezone i da nisam toliko zelen. Još ne znam što mogu očekivati, ali znam da će svaki show imati poruku i emociju koju želim da gledatelji prime i osjete", poručio je Ivan.

U prošloj je sezoni plesao s našom poznatom slastičarkom Ivanom Čuljak, a otkrio nam je kakvu si partnericu sada priželjkuje.

"Priželjkujem si partnericu koja je ''gladna'' kao i ja. Talent je izrazito važan u plesu, ali smatram da rad i upornost uvijek pobjeđuju talent. Najsretniji sam kad cijeli dan mogu provesti u dvorani i raditi na tehnici i koreografijama. Nadam se da će moja partnerica slušati i upijati moje sugestije te da će svaki trening biti na visokoj razini. Krv, suze i znoj su jedini put do uspjeha", smatra Ivan.

Otkrio nam je i je li mu se život na neki način promijenio nakon sudjelovanja u showu.

"Život mi se sigurno promijenio nakon showa! Poslovno sam se preselio u Zagreb, imam dosta plesnih gaža. Simpatično mi bude kad odem u kino, a tu i tamo neka djeca dođu do mene i pitaju: jesi ti onaj plesač? U showu prošle sezone nisam stekao megapopularnost, ali ljudi me često prepoznaju. U nekim situacijama je to odlično dok u drugim malo manje, ali ne mogu se požaliti", zaključio je.

Na žalost obožavateljica, Ivan je u sretnoj vezi već neko vrijeme, evo čime ga je osvojila njegova djevojka i kakva je ona po pitanju plesa.

"Djevojka me osvojila zaraznim osmjehom i iskrenošću. Ona je moj oslonac i najbolji prijatelj. Kad god imam loš dan, dovoljna je jedna rečenica da ga popravi (ponekad je jedna rečenica dovoljna i da ga pokvari, haha). Pleše jako dobro, talentirana je. Stalno me gnjavi da ju naučim nove plesne pokrete", ispričao nam je Ivan.

Još uvijek se sjećamo incidenta s Majom Šuput i tortom koje je u live prijenosu prošle godine završila na njezinoj haljini. Što je njemu u tom trenutku prošlo kroz glavu?

"Uvijek se dobro nasmijem kad se sjetim incidenta s tortom. U tom trenutku mi je kroz glavu prošla misao: dobro da ja nisam taj koji je Maji Šuput uništio haljinu. Draže mi je kad me ljudi znaju kao plesača. Dobio sam ogroman broj poruka nakon te emisije, interes u vezi tog incidenta je bio ogroman. Bilo je smiješno gledati ga iz prvog reda", priznao je.

I za kraj, evo što bi poručio gledateljima koji će ga pratiti i navijati za njega.

"Gledateljima koji će nas pratiti i navijati za nas bih poručio da će ova sezona biti kompetitivna, plesno izrazito kvalitetna i da će biti jako teško. Cilj mi je izmamiti osmijeh na lice svima koji će pratiti show, a ja se nadam da će oni to i nagraditi. Ukoliko me žele gledati što je duže moguće, bio bih zahvalan kad bi izrazili podršku glasanjem! Grozan je osjećaj biti u eliminaciji i nadam se da će me publika poštedjeti barem neko vrijeme", poručio je uvijek iskreni Ivan.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Zlatko Mateša nakon tri propala braka i prekida s 34 godine mlađom pronašao je sreću s poznatom epidemiologinjom

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Život joj je obilježila hit-serija 90-ih, a nakon ovog videozapisa nitko ne bi rekao da ona ima 54 godine!