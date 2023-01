Naša plesačica godinama očarava Hrvate u seksi kostimićima, no tvrdi da je rijetki prepoznaju na ulici: "Ogromne su to transformacije!"

Atraktivnu Gabrielu Pilić ponovno ćemo gledati kao mentoricu u showu "Ples sa zvijezdama", a s nama je podijelila svoje uzbuđenje zbog toga te nam je otkrila i ponešto o sebi.

Show "Ples sa zvijezdama" uskoro se vraća na male ekrane, a i u novoj sezoni u ulozi mentorice gledat ćemo zanosnu Gabrielu Pilić.

Plesačica koja je dosad već odnijela pobjedu u ovom showu ne krije uzbuđenje zbog nove prilike da pred kamerama pokaže svoje plesačke, ali i mentorske vještine.

"Za mene ovaj show znači veselje, uzbuđenje, akciju, izazov i osjećaj pripadnosti jednoj velikoj obitelji i naravno da sam sretna i ponosna što sam ponovno dio te priče", kazala nam je Gabriela, koju smo gledali i u prošloj sezoni "Plesa sa zvijezdama", a evo što se otad promijenilo u njezinu životu:

"Samo kilaža, haha! Toliko mi je to brzo prošlo da se nije ništa posebno ni stiglo dogoditi. Bilo je divno ljeto kao dobar odmor i vrlo produktivna i radna jesen kao dobar start nove plesne sezone, i eto nas već u pripremama za show!"



Gabriela je u pretprošloj sezoni showa pobijedila sa Slavkom Sobinom, a prošle joj je godine za dlaku izmaklo finale s Markom Petrićem, pa nas je zanimalo što sada možemo očekivati od nje.

"Ako sam nešto naučila u ove dvije sezone, to je da je barem do početka showa vrlo teško procijeniti tko će biti dobar i kako će tko napredovati i razvijati se. Zato ne bih prerano prognozirala stvari, ali mogu obećati da ću dati sve od sebe da to bude najbolje što može biti, kao i svaki puta dosad", poručuje.



U kakvim je odnosima ostala sa svojim zvijezdama iz prošlih sezona?

"Izuzetno dobrim. I Slavko i Marko su u krugu mojih bližih ljudi, redovito se čujemo, pratimo što nam se događa u životima i nalazimo koliko nam obaveze dopuštaju. Razvila sam s oba partnera baš prava, iskrena i duboka prijateljstva i jako sam sretna i zahvalna zbog toga", priča Gabriela.

Otkrila nam je i je li zadovoljna svojom novom zvijezdom te kako teku pripreme za show.



"Jesam! Veselo je i zabavno! Sva snimanja i slikanja promo materijala i priprema super su prošla, a plesni treninzi tek će postati ozbiljniji. Imam dobar osjećaj i veselim se tom procesu, vjerujem da ćemo odlično funkcionirati!" kaže.

Gabriela je dosad već postala poznato televizijsko lice pa nas je zanimalo i kakva su njezina iskustva s obožavateljima.



"Prepozna me netko ponekad, ali rijetko, odnosno rijetko se ljudi obrate da nešto kažu. Vjerujem da to ima i dosta veze s time što moje žensko plesno izdanje na sceni nema baš puno veze s time kako izgledam kada hodam na ulici, ogromne su to transformacije", kaže kroz smijeh i dodaje: "Reakcije su takve da im je prekrasno gledati taj show, da vjerno prate, da smo svi divni i uvijek pitaju ide li iduća sezona."

Istaknula je i da s obožavateljima nije imala nikakva neugodna iskustava, a na medijske napise o sebi ne obazire se puno i popularnost joj nije prioritet.

"Kao plesačici, prirodno je da volim pozornost, ali puno vremena mi odgovara i da sam totalni anonimus. Iskreno, niti mi pretjerano smeta, niti mi pretjerano godi. Balans u svemu... Nisam imala nekih neugodnih iskustava s napisima pa ne mogu baš ništa zanimljivo izdvojiti, ako je i bilo, zaboravila sam", dodaje sa smiješkom.



Izuzetno je popularna i na Instagramu, gdje za svoj izgled dobiva brojne komplimente, no ni time se pretjerano ne zamara.

"Prizemljena sam osoba pa se ne povodim olako bilo kakvim komentarima, ali komplimenti su jednoj ženi uvijek dobrodošli!" ipak priznaje.

Gabriela je u dugogodišnjoj vezi s partnerom Marinom Komadinom, no detalje ne voli otkrivati pa je naše pitanje o planovima za vjenčanje odgovorila kako nema komentara.

"Uspješno sam preživjela još jednu godinu i veselim se novim izazovima u budućnosti", poručila je na kraju.

Inače, Gabriela je završila stručni studij na Kineziološkom fakultetu te time postala prvi stručni prvostupnik trenerske struke plesa u Hrvatskoj.

U razdoblju od 2006. do 2015. osvojila je ukupno 16 naslova prvaka Republike Hrvatske u najvažnijoj kategoriji odraslih u latinskoameričkim, standardnim i kombinaciji deset plesova u paru s Ištvanom Vargom te nekoliko naslova u mlađim kategorijama. Redovito su predstavljali Hrvatsku na svjetskim i europskim prvenstvima te međunarodnim natjecanjima. Plasiravši se 2012. godine u top 10 parova na svjetskoj rating-ljestvici u kombinaciji deset plesova, ostvarila je status sportaša prve kategorije te dobila stipendiju Grada Zagreba. Hrvatski sportski plesni savez dodijelio joj je plaketu za najtrofejniju plesačicu u dotadašnjoj povijesti rada Saveza. Članica je hrvatske plesne reprezentacije tijekom cijele svoje natjecateljske karijere.

Danas uspješno trenira mlade sportske plesne parove, od kojih su neki već višestruki državni prvaci. Osim sportskog dijela, uživa i u podučavanju plesne rekreacije za žene Ladies latin, koja je svakog dana mnogobrojnija, te individualne rekreacije za parove, kao i pripremi mladenaca za prvi ples.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Kako danas izgleda stan iz serije "Lud, zbunjen, normalan"? "Možda ću vas sada razočarati, ali…"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nevena Rendeli i suprug završili s ozbiljnim poteškoćama u afričkoj džungli: ''Ova priča mogla bi se nazvati - kako preživjeti''