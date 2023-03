Igor Barberić otkrio nam je što se događa kada se ugase kamere showa "Ples sa zvijezdama", ali i što mu najteže pada u žiriju

Igor Barberić član je žirija hit-showa Nove TV "Ples sa zvijezdama" koji nam je otkrio kako funkcionira u emisijama uživo i nakon njih, koje je njegovo najveće životno postignuće i kako će se show po njegovu mišljenju dalje odvijati.

Plesni koreograf i redatelj Igor Barberić i ove se sezone pridružio ekipi showa "Ples sa zvijezdama", u kojem ga gledamo kao člana žirija, zajedno s Larisom Lipovac Navojec, Frankom Batelić i Markom Cibocijem.

Igoru je ovo druga sezona, no zanimalo nas je li očekivao spektakl već na samom početku showa i je li imao tremu prije početka prve emisije, unatoč tome što je već sjedio u žiriju?

"Tremu sam imao jedino na početku zbog velikog početnog nastupa koji sam koreografirao i koji je bio dosta kompleksan. A onda kad je taj dio bio gotov, ostalo je samo čisto uzbuđenje da napokon vidimo sve parove i njihove nastupe", priznao nam je Igor.

I ove sezone u showu ima talentiranih kandidata, a evo tko je njega najviše pozitivno iznenadio, a od koga je možda malo više očekivao.

"Prerano je reći jer smo ih vidjeli u samo nekim plesnim stilovima, i to s prvom koreografijom, koju su ipak imali malo duže vremena vježbati. Generalni mi je dojam da će biti dobra sezona i da puno njih ima potencijala, ali isto tako i puno mjesta za napredak", smatra Igor.

A što je njemu najteže kao članu žirija?

"Kada prije eliminacije žiri mora spasiti jedan od tri para. Ta je odluka jako teška, pogotovo kako sezona napreduje jer svi sve bolje i bolje plešu i na kraju moraš ostaviti pred eliminacijom i neke parove za koje misliš da jako dobro plešu", priznao nam je Igor.

U žiriju je s Larisom, Frankom i Markom i na malim ekranima djeluju kao sjajna ekipa, a otkrio nam je s kime se od kolega najviše povezao i je li ikad došlo nekad do nekih svađa ili nesuglasica.

"Pod kolege podrazumijevam tim s kojim stvaram u ovoj emisiji, a taj je tim divan. Svađa baš i nema, a nesuglasice su samo kreativne prirode, ali budući da je timski rad, uvijek se dolazi do zajedničkog rješenja", zaključio je Igor.

Svaka emisija emitira se uživo i njezin je tempo dosta užurban, pa smo ga pitali što prvo napravi kada jedna emisija završi.

"Kombinacija nekoliko stvari - presvučem se u nešto komotnije, pojedem ručak koji nisam stigao pojesti tijekom dana, porazgovaram s kolegama iz produkcije o emisiji, a na kraju najčešće završim na druženju u prostoriji s mentorima, gdje se nerijetko i zapleše. Uglavnom, nakon napona emisije uživo, koliko god da sam umoran, tijelo još uvijek ostaje budno neko vrijeme", otkrio je Igor.



Iza njega je i više nego uspješna karijera, no evo što smatra svojim najvećim životnim postignućem.

"Možda to što nakon svih ovih godina još uvijek radim to što volim i da živim od toga", zaključio je skromno.



Iza njega su i brojne osmišljene koreografije, uspješne suradnje, nagrade koje je dobio za svoj rad, međutim je li se susretao s negativnim komentarima? Kako se općenito nosi s kritikama?

"Naravno da jesam. Ali sam sada već dosta izgrađen kao osoba (bilo bi mi i vrijeme u ovim godinama), što se toga tiče i negativne komentare ne gledam kao definiciju sebe ili svog rada. Ali isto tako i ne čitam komentare. Tu i tamo pitam kolege koje cijenim što misle. Čisto da vidim što misli netko tko je izvan toga, a bavi se istim poslom. Ali ne mora biti da ću to uvijek i uvažiti pa stvari promijeniti. Idem obično po svom osjećaju, ako je meni dobro i ako leti, onda sam zadovoljan", kaže Igor.



Što je potrebno da netko postane vrhunski plesač poput njega?

"E, sad, ja nisam plesač. Mislim da je to jedna od najvećih zabluda o meni. Nikada ne bismo pitali nekog redatelja kako je postao vrhunski glumac. Osim ako je i glumac i redatelj. Ja sam bio glumac u mjuziklima u Njemačkoj. Pjevao sam i glumio, i plesao samo kada je uloga zahtijevala. Iako imam plesnog treninga u životu, rijetko sam zapravo radio kao plesač. Odgovor na pitanje kako postati vrhunski u nečemu, rekao bih, biti vrhunski je relativan pojam i drugi obično to odluče. Meni je samo važno da sam kreativan, da radim, da stvaram, bilo to koreografiranje, režiranje, pisanje. Iskustvo u tome samo donosi efikasnost i lakši pristup. Onaj prvotni žar i zaigranost od početka su tu. Možda bih to imao kao savjet. Ako ne osjećaš žar prema tome, nemoj to raditi", poručio je Igor.



Otkrio nam je i može li se zamisliti u Hollywoodu i s kojom bi zvijezdom volio snimiti mjuzikl da mu se pruži prilika.

"Ponekad mislim da i jesam već. Šalim se. A zvijezda ima puno - Jeremy Jordan, Derek Hough, Kristin Chenoweth, Jonathan Groff, Ariana DeBoise", nabrojio je Igor.

I za kraj, kakav je Igor Barberić kada se kamere ugase?

"Traži sljedeću priliku kako i gdje nešto novo stvoriti i upaliti ponovno kamere na to", zaključio je talentirani Igor.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Anica Kovač ponosno pozirala sa svojim lijepim kćerima, mlađu Viktoriju dosad je skrivala od javnosti!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Prošlo je 16 godina otkako je glumila sestru Helgu u "Našoj maloj klinici", a evo kako izgleda danas