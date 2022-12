Maja ga je nazvala fakinom, a jedan njezin komentar bio mu je skroz neočekivan: "Ali nije još gotovo!"

Kristijan Crnica je glazbenik koji je, kako je rekao, prije godinu dana skupio hrabrosti izaći iz zone komfora, pa je zato sada i odlučio doći svoj talent pokazati u omiljeni show Supertalent u čijem ćemo ga finalu gledati.

Kristijan Crnica je svoje umijeće pjevanja pokazao u omiljenom mu showu Supertalent iz čije se audicijske emisije plasirao i u daljnje natjecanje.

Kristijanova odluka da dođe u Supertalent pokazala se i više nego dobitnom jer ga je dovela do samog finala, a nakon svega otkrio nam je koji mu je dosad bio najveći izazov dosad u showu.

"Zamišljao sam da bi se to moglo dogoditi, da ću se ljudima svidjeti, ali nisam zamišljao takvu reakciju. U finalu sam Supertalenta! Najveći izazov do sada dogodio se u polufinalnoj emisiji, gdje sam prije početka nastupa slučajno izvadio slušalice koje mi pomažu da čujem samog sebe. Tako sam se cijeli nastup borio da čujem glazbu jer su ljudi toliko navijali da sam jedva išta čuo i kao rezultat toga nisam uspio ispuniti svoja očekivanja što se tiče pjevanja. Ali to nije spriječilo ljude i žiri da mi odluče dati ulaznicu za finale", otkrio je Kristijan.

Maja ga je opisala fakinom nakon što je njegov audicijski nastup opisala savršenim, je li očekivao takav komentar od nje?

"Maja ima visoke standarde jer je i sama zaljubljenik u estetiku i malo me bilo strah kakav će biti njezin komentar. Onda je, za mene potpuno neočekivano, rekla da joj se sviđa moj stajling s prve audicije. Malo joj se manje svidjela polufinalna kombinacija! Ali nije još gotovo, čeka me još finale gdje ću se osim glazbenog nastupa posebno potruditi oko vrhunskog stajlinga! Što se tiče fakina, već sam se navikao na takve komentare", priznao nam je Kristijan.

Martina je pak javno požalila što mu nije dala zlatni gumb, a evo kako se osjećao u trenutku kada mu je to javno priznala.

"U trenutku kad je Martina izjavila da je bila nadomak zlatnog gumba na audiciji, pitao sam se bi li išta bilo drugačije. Naravno da bih bio ludo sretan zbog zlatnog gumba, ali unatoč tome što ga nije bilo, sada sam u finalu za koje se već intenzivno pripremam", zaključio je.

Kristijan je pažnju u showu privukao i pomno odabranim stajlingom. Tko bira što će obući, ima li nečiju pomoć?

"Najbolje mi je što sam mogu odabrati stajling i predložiti što bih htio. Onda zajedno s produkcijom biram detalje, a produkcija se brine o materijalima, šivanju, dodacima. Sviđa mi se kako radimo zajedno. Svi u produkciji su divni ljudi i svima je bitno da se mi umjetnici osjećamo dobro i lijepo", otkrio je Kristijan.

Kristijan nam je otkrio s kojim bi glazbenikom s našeg područja volio snimiti duet, da mu se pruži ta prilika, i zašto.

"Oooo da! Velika mi je želja snimiti duet s nekikm hrvatskim glazbenicima. Iskreno mi je žao i tužno što Oliver Dragojević nije više među nama, jer on bi bio prvi s kojim bih snimio duet. Naravno, ima još puno pjevača i pjevačica koje volim. Primjerice, Tony Cetinski, Severina, Danijela Martinović, Josipa Lisac, Mladen Bodalec i svakako Gibonni", izjavio je.

Konkurencija u ovogodišnjoj sezoni nije mala, Kristijan priznaje kako misli da mu u finalu neće biti lako.

"Moram priznati da imam osjećaj da neće biti lako. Mnogo je izvrsnih pjevača koji vrhunski pjevaja, a konkurencija je jaka. Svatko je nešto posebno, puno je mladih koji također imaju puno energije i elana", smatra Kristijan.

Ima li možda svog favorita?

"Još uvijek čekam da saznam tko će sve biti u finalu. Kako još ne znam, bio bih pristran kada bih rekao tko mi je sada favorit. Čekat ću finale i odgovoriti vam u sljedećem intervjuu, haha!", najavio je.

I za kraj smo ga pitali na što bi najradije potrošio novčanu nagradu ako postane pobjednik Supertalenta.

"Jednostavan! Prvo bih sve svoje fanove izveo na večeru! Svakako bih uložio novac u dobru glazbenu produkciju da snimim kvalitetan album. Kao učitelju, važno mi je i da moj rad uvijek stvara radost djeci i donirao bih deset posto iznosa dječoj bolnici da razveselimo bolesnu djecu", izjavio je Kristijan.

