Kristijan je glazbenik koji je, kako je rekao, prije godinu dana skupio hrabrosti izaći iz zone komfora, pa je zato sada i odlučio doći svoj talent pokazati u omiljeni show.

Kristijan Crnica iz Slovenije u predstavljanju za show Supertalent izjavio je da je godinama skrivao pravoga sebe od svih ljudi koji su ga okruživali, a da mu je odrastanje bilo teško jer se osjećao drugačije zbog svojih dijagnoza ADHD-a i disleksije.

''Bavim se muzikom od malih nogu, radim u školi s djecom. Moj moto je da treba širiti ljubav jer je to jedino ozbiljno što imamo, i da smo dobri ljudi, da se volimo. Nisam bio siguran u sebe kad sam bio mlađi jer znamo da su djeca ponekad zločesta. Kod mene je problem taj što ja imam disleksiju i čitam polako i to mi je bilo nešto što me uvijek boljelo i što je uvijek bilo teško za mene kroz školu i kroz te stvari u životu koje su bitne. Živio sam u Londonu dvije godine, tamo sam bio jer sam želio naći sebe, sebe u umjetnosti. I tamo sam pronašao mnogo stvari i tamo se pokazaalo da je muzika nešto što volim'', ispričao je Kristijan.

Trenutno radi u školi i pomaže djeci da skupe hrabrosti biti ono što jesu. Želja mu je da ga ljudi upoznaju prvo kroz glazbu, pa je našem žiriju nešto i otpjevao. I žiri i publika su ustali poslije njegovog nastupa.

''U predstavljanju mi niste dali ni naslutiti koju snagu posjedujete, a to je nešto što se ne može naučiti. To je kod vas do te mjere snažno, da mi je malo teško nakon vaše izvedbe, a ja volim kad mi je teško'', komentirala je Martina njegov nastup.

''Ja najviše volim ovakve stvari'', rekao je Fabijan.

''Savršeno, meni je savršeno bilo. Prvo to što si sjeo, pa stajling, pa papučice, pa muškarca kojeg baš briga što je polugol došo, točno imaaš te poglede, bio si savršen'', zaključila je Maja.

''Imam dvije opaske. Prva je - tvoja škola je izgubila velikog učitelja jer se nakon Supertalenta nećeš više baviti tim poslom, a druga je da ja sigurno neću nikada biti na tvome koncertu jer ne idem na dobre i kvlitetne stvari'', rekao je Bilman u svom stilu.

A još prije nego što je izašao na pozornicu Fabijan je primijetio cipele na Kristijanu.

''Možda čak imamo iste'', došaptavao se sa žirijem, a i Maja se poslije Kristijanovog nastupa još jednom dotaknula njegovog outfita.

''Mislim da imam istu košulju kao on, to me malo muči!'', rekla je.