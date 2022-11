Ovaj mladić Martinu Tomčić je naveo da otkrije jednu tajnu koju je čuvala: ''Ovako je malo falilo!''

Kristijan Crnica je svoje umijeće pjevanja pokazao u omiljenom mu showu Supertalent iz čije se audicijske emisije ove nedjelje plasirao i u finale!

Kristijan Crnica izveo je nastup za pamćenje u audicijskoj emisiji showa Supertalent i to nakon što je priznao da je godinama skrivao pravoga sebe od svih ljudi koji su ga okruživali i da mu je odrastanje bilo teško jer se osjećao drugačije zbog svojih dijagnoza ADHD-a i disleksije.

A tijekom polufinalne emisije odradio je još bolji nastup. Martina ga je cijelo vrijeme gledala, a onda je ovako komentirala ono što je vidjela i čula:

''Jako mi se svidio tvoj današnji nastup, kao što mi se svidio i tvoj audicijski nastup. I otkrit ću ti jednu malu tajnu, falilo je ovako malo da na audiciji stisnem zlatni gumb, a nisam ga stisnula jer sam mislila da nemaš hrabrosti pokazati svoj dio sebe koji si pokazao večeras. Spontanost, šarmantnost, koketirao si s publikom, i sad mi je tako žao što ti nisam dala zlatni gumb'', rekla je Martina.

''Ne pamtim ikada da sam vidjela nekog tko tako samouvjereno nastupa na pozornici, ti si do te mjere samouvjeren da mi čak malo ideš i na živce. Kako možeš biti tako siguran u sebe? Znaš šta radiš i brutalno si dobar'', komentirala je Maja njegov nastup.

Kristijana ćemo gledati i u finalu showa!

Mladi Slovenac trenutačno radi u školi i pomaže djeci da skupe hrabrosti biti ono što jesu i želja mu je da ga ljudi upoznaju prvo kroz glazbu.

"Bavim se muzikom od malih nogu, radim u školi s djecom. Moj moto je da treba širiti ljubav jer je to jedino ozbiljno što imamo, i da smo dobri ljudi, da se volimo. Nisam bio siguran u sebe kad sam bio mlađi jer znamo da su djeca ponekad zločesta. Kod mene je problem taj što ja imam disleksiju i čitam polako i to mi je bilo nešto što me uvijek boljelo i što je uvijek bilo teško za mene kroz školu i kroz te stvari u životu koje su bitne. Živio sam u Londonu dvije godine, tamo sam bio jer sam želio naći sebe, sebe u umjetnosti. I tamo sam pronašao mnogo stvari i tamo se pokazaalo da je muzika nešto što volim'', ispričao je Kristijan o sebi uoči nastupa na audiciji.