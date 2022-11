Od komentara jednog člana žirija najviše je strepila, a evo što o njima misli nakon ispadanja iz MasterChefa!

Ivana Ivić nakon dolaska iz MasterChefa za DNEVNIK.HR podijelila je svoja iskustva, a otkrila je i kakvi su joj članovi stručnog žirija.

U zadnjem stres testu MasterChef kuhinju napustila je Ivana Ivić.

Svoje dojmove iz showa podijelila je u razgovoru za DNEVNIK.HR, a svjesna je što joj je presudilo.

"Mom ispadanju je presudilo definitivno jelo koje me dovelo do stres testa, školjke koje su trebale biti ukomponirane u kinesku kuhinju, a ne u talijansku", kaže Ivana, ali ističe i kako će MasterChef pamtiti kao predivno životno iskustvo, životnu školu i mjesto na kojemu je shvatila koliko voli i uživa u kuhanju.

"Najteže mi je padala izolacija od vanjskog svijeta, nemogućnost da vidim i čujem svoje najmilije. Kao lijepe uspomene ću pamtiti druženja s novim ljudima i naravno ta uzbudljiva kuhanja pod velikim stresom nakon kojeg se osjećaš ispunjeno i ponosno", dodaje.

A bi li nešto ipak sada promijenila da može?

"Ne bih mijenjala ništa, sve se dogodilo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Ali, možda bih ipak to meso malo duže pekla", priznaje.

Ivana nije požalila što se prijavila u MasterChef, no to ipak ne planira ponoviti.

"Smatram da je jedno ovakvo iskustvo sasvim dovoljno u mom životu", kaže.



Osim novog iskustva i lijepih uspomena, u showu je stekla i nova kulinarska znanja.

"Puno toga sam naučila, mnogo novih tehnika, ali ima tu još puno prostora za učenjem. Jelo na koje sam najponosnija su srdele iz testa kreativnosti. Ne mogu reći da se ijednog jela sramim, ali nije da se ponosim manistrom na pome", priznaje.

Odlazi i bogatija za nova poznanstva, a posebno je zahvalna na jednom.

"Jako sam se zbližila s Jelicom koju od milja zovem Đelajca, postale smo jako dobre prijateljice i hvala MasterChefu na tome. Kada živite s 20 različitih karaktera normalno je da ti svi ne mogu odgovarati, a sad tko je to više nije ni bitno", kaže.



Zanimalo nas je i tko joj je favorit za pobjedu.

"Moj favorit je Leo, definitivno ga vidim kao pobjednika, smatram da ima sve kvalitete da to postane", iskrena je Ivana.



Ivana otkriva i što misli o članovima žirija sad kada je MasterChef putovanje iza nje.

"Žiri je najbolji na svijetu, strogi kad je za to potreba, a sa druge strane veliki ljudi i prijatelji. Duša žirija je chef Damir, a ne biste vjerovali, ali najviše sam strepila od Stjepanovog komentara", priznaje.

Anegdote iza kamera odlučila je zadržati za sebe i samo je otkrila da ih je bilo.

Ivana je inače živi miran obiteljski život u Kaštel Novom sa suprugom i dvjema kćerkicama koji su najveći obožavatelji njezine kuhinje.

"Moji doma jako vole kada kuham, zato i jesam krenula u ovu avanturu. U show me prijavio muž, sama to sigurno ne bih imala hrabrosti napraviti, a on je vjerovao da ja to mogu", ispričala nam je.

Na kraju je dala savjet svima koji se planiraju prijaviti u MasterChef?



"Samo uživajte u onome što volite i možete puno toga. Puno ljubavi i hladna glava", poručuje Ivana.

