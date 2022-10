Hrvat Davor Tomić ostvario je ulogu u filmu "97 minuta" u kojem glumi i Alec Baldwin, a za DNEVNIK.HR prepričao je svoj zanimljiv put od sportaša i bankara do holivudskog glumca.

Bivši košarkaš, tenisač i investicijski bankar Davor Tomić (40) kao dijete je s obitelji iz Hrvatske odselio u inozemstvo, a sada je u Hollywoodu ostvario zavidan glumački uspjeh.

Za DNEVNIK.HR ispričao je kako je protekao njegov put od sportaša i bankarskog investitora do karijere glumca.

"Prvih 9 godina života sam proveo u Bjelovaru, i onda smo se preselili u London. Tamo sam završio većinu školovanja i fakultet, osim što sam se kratko vratio u Zagreb zadnje dvije godine srednje škole. Kao mali sam prvo trenirao stolni tenis pa tenis i onda sam se prebacio na košarku koja mi je bila najveća sportska ljubav i postao sam profesionalni košarkaš. Košarku prestajem igrati s 24 godine i tada počinjem razmišljati o glumi, ali nemam hrabrosti da se upustim i odlučim ići linijom manjeg otpora pa upisujem magisterij iz financija. Nakon 2 godine rada u financijama shvaćam da to nije za mene i opet razmišljam o glumi. Sada poduzimam neke korake, upisujem tečaj, pripremam se za glumačku školu, ali jedna poslovna prilika me odvede opet u drugom smjeru. Sljedećih 7 godina radim kao poduzetnik i onda dolazi velika promjena u mom života jer se nakon kratkog braka rastajem i tu dolazi do preispitivanja cijelog života i tako konačno se odlučujem posvetiti glumi", prisjetio se Davor.



Davor hrvatskoj javnosti nije široko poznat, ali iza njega je suradnja sa svjetskim glumačkim zvijezdama poput Aleca Baldwina i Jonathana Rhysa Meyersa s kojima je snimio film "97 minuta".

"To je bilo zaista lijepo iskustvo. S Alecom nažalost nisam direktno glumio, ali uspio sam s njime malo popričati i bio je očigledno rastresen još nakon onog nesretnog događaja, ali susretljiv i profesionalan. Od Jonathana sam dosta naučio kako se priprema i kako nastupa kada se kamere uključe. Jako mi je pomogla još i kolegica Myanna Buring koja ja imala predivnu toplinu i prisutnost", pohvalio se.



Imao je priliku utjeloviti i legendarnog Seana Conneryja u mlađim danima i to u dokumentarnom filmu koji je sniman o njegovu životu.

"Zaista je bilo divno postati Sean Connery na nekoliko dana iako je bio samo dokumentarac o njemu, jer on mi je najdraži Bond i volim se oblačiti u odjeću iz prošlosti, pogotovo 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća. Dosta mi ljudi govori da sličim na njega, dobivam različite likeove ovisno o frizuri. Uglavnom svima je drago, izgleda da većina dijeli moje mišljenje o Conneryu", kaže Davor.



Iako se ostvario u Hollywoodu, budno prati i hrvatsku filmsku scenu i priznaje da bi volio snimati i na našim prostorima, a otkrio nam je i koji mu je najdraži domaći film.

"S obzirom da mi je najveći hrvatski glumački uzor Relja Bašić moram izabrati 'Tko pjeva zlo ne misli'. Relja je bio gospodin, jako svestran i radio je po cijeloj Europi. Do sada sam već imao zadovoljstvo raditi s Ivom Mihalić, Goranom Bogdanom i Slavkom Sobinom te s redateljicom Ivonom Jukom. uvijek sam otvoren za projekte s dobrom energijom tako da baš bi me veselilo da to bude i u hrvatskoj i regiji", govori.

Davor na svojem profilu na Instagramu često dijeli obiteljske fotografije, a jasno je tko mu je najveća podrška.

"Mama je uvijek mama, koliko god da je osebujna, tako da znam da na nju mogu uvijek računati i neizmjerno je cijenim i volim", ističe.



Na društvenim mrežama prati ga i velik broj ženskih obožavateljica koje ga obasipaju komplimentima i dive se njegovu isklesanom torzu, a evo koliko mu to laska.

"Iskreno, Instagram shvaćam kao neizbježni dio našeg posla, ali to nije realni život i nastojim opet biti što autentičniji i ne potrošiti previše vremena na njemu. Drago mi je kad mi se ljudi jave i daju podršku i da sam ih inspirirao, a tko voli fiziku neka izvoli", poručuje.

Zanimalo nas je i s kojim bi holivudskim ljepoticama volio snimiti ljubavne scene.

"Iz prošlosti izabrao bih Grace Kelly ili Kim Basinger, a danas Margot Robbie ili Keira Knightly, i naravno Monica Bellucci je vječna. Sve su to glumice koje imaju jaku energiju i to mi je privlačno", priznaje.

Davora su svojevremeno povezivali s britanskom glumicom Naomie Harris koja je utjelovila Moneypenny u "Jamesu Bondu". Evo u kakvom su odnosu danas i postoji li između njih nešto više od običnog prijateljstva.



"Ne, mi smo prijatelji. Naomie je jedna predivna osoba i zaista sam sretan što sam imao priliku je upoznati", ističe.

Otkrio nam je i kakvi su njegovi planovi za dalje.

"Sve više dolaze zanimljive uloge za koje šaljem audicije pa vjerujem da će uskoro doći novi projekti taman dok se oporavim od ozljede koljena. Paralelno i pripremam dugometražni film skupa s partnerom iz Amerike koji očekujemo snimati sljedeće godine", najavio je.

"Trenutno sam u Hrvatskoj jer sam radio na britanskoj seriji 'Hotel Portofino' i oporavljam se od ozljede koljena zahvaljujući vrhunskoj podršci naših liječnika i ekipe", otkrio nam je Davor Tomić.