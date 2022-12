Što je to Maja Šuput zamjerila mladiću koji je dobio zlatni gumb? ''Ma zašto si to napravio, baš mi fali!''

Ilija Babić svom se zlatnom gumbu u showu Supertalent uopće nije nadao, ali posve je oduševio Fabijana Pavla Medvešeka koji ga je lansirao ravno u polufinale.

Ilija Babić šarmantni je ulični glazbenik koji uveseljava građane Beograda, a svojim je talentom osvojio i žiri Supertalenta, posebno Fabijana Pavla Medvešeka koji mu je dodijelio zlatni gumb zahvaljući kojem smo ga gledali i u polufinalu, a žiri je i ovaj put također bio oduševljen onime što su vidjeli i čuli.

''I dalje radiš čuda. Da te ne znam gdje stave, ti bi zapalio publiku'', zaključio je Fabijan.

''Ovo je bilo točno onako kako sam očekivala, energično, u ritmu. Nisam ništa manje očekivala. Svirka je bila sjajna, publika je uživala, nastup je bio kako sam očekivala, ali imam jednu malu zamjerku. Što si se ošišao, baš mi fali onaj tvoj čuperak! To je jedina zamjerka'', rekla je Maja.

''Fabijanov momak mi je donio sreću i veselje. Jako mi se svidio tvoj nastup'', zaključio je Bilman.

''Bilo mi je strahovito drago da smo te imali priliku gledati iz drugog kuta. Bliže smo prišli tvojoj osobnosti i tebi kako ti doživljavaš svoju glazbu. Drago mi je da si ti dobio zlatni gumb'', primijetila je Martina.

Inače, Iliju su inspirirali ljudi koji su sami putovali i radili svoju glazbu te je i on poželio raditi isto. Iako nema glazbeno obrazovanje, glazba mu je u genima jer je i njegov pokojni otac jako autentično svirao gitaru i volio sam stvarati glazbu. Ilija kaže da sve proizvodi zvuk, samo trebaš udariti i vidjeti kako će zvučati. Tako je i on počeo svirati na loncima.

Njegov prvi nastup na ulici je bio u 23 sata u Varšavi. Izašao je na ulicu dok nikog nije bilo samo da proba kako će lonci zvučati. Iako mu to nije bio plan, ljudi su se oko njega okupili slušajući što on to svira i zaradio je više nego što je uopće pomislio da bi mogao. Putovao je po Varšavi, Berlinu, a onda po cijelom svijetu i sada već 6 godina samo to radi. Kada su ljudi sretni i nasmiješeni dok ga slušaju, pomisli: ''To je to, to ću ja raditi. Ima tu neke magije u ovome životu''. Najviše voli izmamiti osmijeh djetetu koje priđe dok on svira. Ulica je njegova terapija.

A ovako ga je Fabijan doživio u audicijskoj emisiji.

''Svaka čast, jako mi se sviđa koliko si snalažljiv, vidi se da imaš nevjerojatno iskustvo sviranja. Ljudi ne znam koliko vi znate o meni, mom bendu, skoro 10 godina, di sam ja bio, šta sam ja jeo, zato što sam htio samo živjeti od muzike, ovo me baš pogodilo'', bio je Fabijanov komentar na kraju audicijske emisije kojom je i objasnio odabir svog zlatnog gumba.

