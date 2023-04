Ida Prester proslavila je svoj 44. rođendan, a poklon koji je dobila od supruga je nenadmašiv: "Svaki put me iznenadiš..."

Ida Prester na svom Instagram profilu podijelila je videozapis i otkrila što je od supruga Ivana dobila za rođendan.

Voditeljica Ida Prester proslavila je svoj 44. rođendan, a za vrhunsku zabavu i iznenađenje bio je zaslužen upravo njezin supug Ivan Peševski.

Pogledaj i ovo zanimljiv početak Ida Prester se prisjetila kako je izgledao njezin prvi susret sa suprugom, priča je mnoge nasmijala do suza

Podijelila je video isječak i otkrila kako je proslavila svoj dan, ali i zahvalila mužu što je svaki puta iznova uveseli svojim iznenađenjima:

"Ništa ja ovo nisam znala, ni planirala. Vani je odlučio da moram imati Bg proslavu rođendana i organizirao sve. Klub Dim do ponoći, klub Dragstor nakon ponoći (jer zašto jedan kad možemo 2?), prijevoz AUTOBUSOM za sve goste, 3 Dj-a, tortu, narukvice, after. To nije bio rođendan, već festival. Naporno sam radila u Zg cijeli tjedan, uopće nisam bila uključena, samo sam se trebala pojaviti i uploviti.

Hvala ti, mužu, na svemu. Svaki put iznenadiš nekom novom zavrzlamom. Zaigrano dijete".

"To je ljubav", napisala je glumica Jelena Veljača u komentaru.

"Teški show", "Ovo je vrh", "Gdje se nalazi ovakav muž, pitam za prijateljicu", "Koji car", "Ovo je fenomenalno", samo su neki od brojnih komentara.

Podijelila je i niz fotografija u kojima je pokazala što je odjenula za tu posebnu prigodu.

Riječ je o dugoj srebrnoj haljini s volanima i prorezom kod nogu koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru. Ida je na to kombinirala crne visoke čizme.

"Kakva haljina", napisala je Ida sretno i zadovoljno u opisu.

Podsjetimo, Ida je sa suprugom Ivanom u braku od 2013. godine, a zajedno imaju dvojicu sinova, Rija i Roka.

