''To bi bio poslovni potez!'' Hoćemo li Meghan i Harryja vidjeti na Oscarima?

Stručnjakinja za odnose s javnošću tvrdi kako bi se Meghan Markle i princ Harry mogli pojaviti na dodjeli nagrade Oscar kao dio strategije za reklamiranje dolaska kulinarskog showa "With Love, Meghan".

U noći s nedjelje na ponedjeljak prema srednjoeuropskoj zoni održat će se 97. dodjela filmske nagrade Oscar. Glasovanje za najbolja filmska ostvarenja završila su nedavno, a u Dolby Theatreu se privodi kraju uređenje interijera.

O mogućim gostima još uvijek postoje samo nagađanja, no britanski mediji navode kako bi se među njima mogli naći odbjegli članovi britanske kraljevske obitelji princ Harry i Meghan Markle.

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Profimedia

Prema tvrdnjama stručnjakinje za odnose s javnošću Rebecce May, Markle i Harry bi se mogli pojaviti na dodjeli kako bi bivša glumica ovo iskoristila za potrebu reklamiranja svog kulinarskog showa "With Love, Meghan", koji starta 4. ožujka na Netflixu, te brenda "As Ever", koji već sada izaziva velike kontroverze zbog plagiranja loga i krađe imena.

"Ako postoje planovi za dolazak, onda je to ova godina!", izjavila je May za Daily Mail. "Naravno, špekulacije ponovno kruže, s obzirom na vrijeme Meghanine Netflixove serije i savršenu priliku da se ponovno stavi u središte pozornosti kako bi promovirala novu seriju "With Love, Meghan" na globalnoj razini."

Isto tako, objasnila je razliku između Meghaninog samostalnog dolaska i dolaska u društvu supruga.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

"Ako bi Markle došla sama, to bi bio poslovni potez i signaliziralo bi njezinu individualnu i neovisnu želju da izgradi karijeru u Hollywoodu", poručila je May, dodavši kako bi zajednički dolazak dao drugačiju poruku: "Prisustvovanje zajedno moglo bi ukazivati na njihovu jedinstvenost i suradnju u osobnom životu i potencijalnim budućim profesionalnim partnerstvima. Princ Harry možda želi prisustvovati kako bi podržao svoju suprugu."

Na koncu, May je zaključila kako bi dolazak na dodjelu bio isključivo strateški potez, ne samo zbog promocije svog kulinarskog showa, već i zbog prilike da se umreži s holivudskim moćnicima.

