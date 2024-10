Ovdje nikome ništa nije bilo jasno: Pogledajte čime je to ovaj čovjek žiri Supertalenta uspio toliko zaokupiti!

Smijeh i veselje gledateljima Supertalenta donio je Hasan Minawi, kandidat iz Amerike, koji je iznenadio žiri i publikui nastupom na svom specijalnom instrumentu.

Talent Hasana Minawija nešto je što dosad nismo imali prilike vidjeti u Supertalentu.

''Inače sam iz Jordana, ali živim u Los Angelesu. Imam 53 godine i večeras ću vam svirati'', rekao je Hasan kad je stao pred žiri showa Supertalent, iako je na pozornicu došao bez ikakvog instrumenta.

''Imam instrumente negdje'', dodao je i time zaintrigirao žiri.

''Ovi koji dođu bez instrumenta, koriste razne dijelove'', zabrinula se Maja, a onda je Hasan sve objasnio.

''Napravio sam svoj instrument. To je najjfetiniji instrument na svijetu, Kad me čuju, svi kažu, o Bože, taj zvuk je došao iz tog instrumenta. Neki ga dođu i opipati da vide je li pravi. Učitelj sam glazbenog. Jedan učenik me inspirirao da napravim ovaj instrument. Kad sam imao 6 godina, ostao sam bez majke, onda mi je glazba postala druga mama. Sviram kad sam sretan i tužan, volim ovu emisiju jer kao i ja, želi uveseliti i nasmijati ljude'', objasnio je Hasan, da bi na kraju ispalo da svira s običnom, najobičnijom slamkom, a prava je ludnica nastala kad je na slamci zasvirao Majin hit ''Lopove''.

''Patentirao sam za sve, svako siromašno dijete može imati ovaj instrument', svatko tko voli glazbu, ne trebate ga plaćati'', objasnio je Hasan.

Žiri je bio oduševljen i iznenađen onime što su vidjeli i čuli.

''Ovo je zvučalo jako dobro'', priznao je Fabijan, a Maju je zanimalo kako je došao do njezinog ''Lopova''.

''Tražio sam na internetu slavne pjevače i poznate pjesme i vi ste mi prvi iskočili'', objasnio je Hasan kojeg u njegovom talentu podupiru žena i dvije kćeri, a on svira još dodatnih 16 instrumenata.

