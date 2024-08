Pogledajte kakav je savjet o ženama rastavljeni Haris Džinović dao sinu: ''Traže se po danu, a dogovaraju za navečer...''

Haris Džinović za srpske medije otkrio je kakav je ljubavni savjet dao sinu Kanu nakon svog razvoda od Meline Džinović.

Pjevač Haris Džinović prije nekoliko mjeseci rastao se od 29 godina mlađe supruge Meline Džinović, a za srpske medije sada je opet pričao o ljubavi.

Haris je za Kurir otkrio da je o ženama pričao i sa sinom Kanom, a evo kakav mu je savjet dao.

''Ja samo svom sinu Kanu rekao: ''Kane, ako izlaziš navečer da upoznaš neku djevojku, tu nema kruha. Djevojke se po danu traže, a dogovaraju za navečer. Prema tome kad dođeš negdje navečer sve su zauzete.'' Onda me on danas zove i kaže mi: ''Taić, obišli smo šest ili sedam bašti, upoznali smo osam djevojaka.'' Ja sam mu rekao: ''Eto vidiš'', a on mi kaže: ''Jao, kakav si ti lav'', rekao je Haris, prenosi Blic.

Podsjetimo, osim Kana, Melina i Haris imaju još i kćer Đinu.

Podsjetimo, Haris i Melina rastali su se nakon 22 godine braka. Ona se o razvodu nije oglašavala, dok je pjevač više puta govorio o njihovim problemima, a tako nastavlja i dalje zbog čega je postao i tema sprdnje.

