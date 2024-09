Hana Hadžiavdagić žestoko oplela po glumcu o čijem slučaju priča cijela regija: "Sram bilo svakoga tko je šutio...''

Nakon što se saznalo za slučaj Moamera Kasumovića, o svemu se oglasila se i influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković.

Jedna od najpoznatijih regionalnih influencerica, Hana Hadžiavdagić Tabaković na svom Instagram profilu žestoko je oplela po glumcu Moameru Kasumoviću o kojem se ovih dana priča zbog slučaja koji je zgrozio javnost.

"Poznati glumac Moamer Kasumović, prepoznat u ulozi 'Lud, zbunjen normalan' koja ga je proslavila, je osuđeni pedofil. Ima još gorih stvari u tome, a to je naš sistem. Osuđeni pedofil je osuđen na godinu dana zatvora. Bludničio nad dječakom od 14 godina, dobio godinu dana zatvora i nije bio u zatvoru. Platio je 35, 36 tisuća KM za to. Platiš, ne odeš u zatvor i nastaviš svoj život. Izašao mu je film u prvom mjesecu o njegovom rodnom mjestu Bijelom Polju, on u filmu. Za dva dana je trebao imati predstavu. Čovjek živi život kao da se ništa nije dogodilo. U kakvoj zemlji ova djeca rastu? Što mi da očekujemo od takvog sudstva, policije. Imamo masu femicida, evo sada imamo i pedofile, finu gradsku raju koja su među nama. Žive najnormalije, dok se to jadno dijete skrivalo od svoje sramote. Glumca proslavljenog koji mrtvo-hladno živi kao da se ništa nije dogodilo. Dokle ćemo da budemo g**na od ljudi", rekla je Hana.

Također, osudila je i sve one koji su o tome šutjeli tri godine.

"Svi znate muzu se kokoši u Sarajevu, samo tračate. Osnovna uloga Sarajevske FGR je da tračaju, da mrze sve. Jel' moguće da to niste znali, da niste htjeli da kažete. Sram vas bilo, sram bilo vas, sram bilo njegove kolege koji su znali, sram bilo sudsvo, policiju. Sram bilo svakoga od vaš ko je šutio tri godine o nečemu ovako ogavnom, fuj - poručila je Hana.

Više o Moamerovom slučaju pročitajte OVDJE.

