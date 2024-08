Šarmer iz serije ''Divlje srce'' pohvalio se posebnim društvom i raznježio obožavateljice, a javila mu se i mama iz ovog velikog hita!

Halit Özgür Sari u seriji ''Divlje srce'' glumi Jamana Alija, a kada objavi fotografiju ili video na društvenim mrežama obožavateljice se raspamete.

Turska serija ''Divlje srce'' s lakoćom je stekla brojne obožavatelje u Hrvatskoj, a njihova srca osvojio je i turski šarmer, glavni glumac serije, Halit Özgür Sari.

Na društvenim mrežama slavni glumac, koji u hit-seriji glumi Jamana Alija, s vremena na vrijeme podijeli trenutke iz privatnog života, a obožavateljice je sada raznježio novom objavom. Naime, na fotografiji je pozirao s psićem pasmine Maltipoo.

''Ovo je predivno'', ''Pas je presladak'', glasio si neki od komentara na Instagramu.

U komentarima mu se javila i Dolunay Soysert, koja u ''Divljem srcu'' glumi Jaman Alijevu majku, Neslihan.

''Donesi mi unuče'', našalila se.

Podsjetimo, iako danas ima hordu obožavateljica, Halit umalo da nije postao glumac. Studirao je ekonomiju.

''Jako sam rano shvatio da želim biti glumac. Rano sam otkrio taj plamen u sebi, ali... Da to neće biti nešto vezano za ekonomiju, da neću moći obavljati uredski posao ili da je to nešto vezano za kontrolu novca... Kako da kažem? Ukratko, shvatio sam da neću moći biti činovnik. Kad sam to shvatio, govorili su mi da oduvijek imam puno energije. Znate kako kažu: Baš si energičan, moraš biti zabavljač. Iako to nema veze jedno s drugim. U meni je bio plamen, samo sam ga ja kasno primijetio'', rekao je Halit za naš In Magazin.

Ranije je priznao i da želi posjetiti hrvatsku obalu jer je čuo brojne priče, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Kad se na plaži pojavila u ovom badiću, nikako nije mogla proći nezapaženo, ukrala je baš sve poglede!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Razlika od 26 godina nikad im nije smetala, a usred sudske drame zbog ubojstva rodilo im se šesto dijete!

Pogledaji ovo inMagazin Slavni turski šarmer za male je ekrane prikovao gledateljice širom svijeta, evo što bi bio da nije glumac!

Pogledaji ovo Celebrity Ona je zvijezda nove uzbudljive serije na Novoj TV, a na malim ekranima već smo ju gledali u poznatoj glumačkoj postavi!

Pogledaji ovo Celebrity Ovog ljepotana gledamo u novoj seriji Nove TV, šuškalo se da ljubi kolegicu sa seta, ali oni o svemu mudro šute

Pogledaji ovo inMagazin Novinar Davor Garić posjetio je set serije ''Divlje srce'' i razgovarao s glavnim glumcem!

Pogledaji ovo Nekad i sad Obožavatelji su jedva prepoznali jednu od omiljenih turskih glumica, više ne izgleda ovako!