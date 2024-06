Ovog ljepotana gledamo u novoj seriji Nove TV, šuškalo se da ljubi kolegicu sa seta, ali oni o svemu mudro šute

Halit Özgür Sari utjelovio je glavnu ulogu u novoj seriji ''Divlje srce'' na Novoj TV, evo tko je ovaj šarmantni mladić koji će vam brzo ukrasti srca.

Na programu Nove TV uskoro kreće nova uzbudljiva turska serija prepuna emocija - ''Divlje srce''.

Glavnu ulogu, Jamana Alija, utjelovio je mladi turski glumac Halit Özgür Sari.

Jaman je mladić koji je na ulici ostao veoma rano u svom životu. Odrastao je u odgovornog mladića koji svoju suosjećajnost uspješno skriva, ne znaju zašto je još u ranoj dobi ostao sam i napušten. Dobar je prijatelj, uvijek spreman za šalu i pomoć, ali i obranu onih do kojih mu je stalo. Nastojanje da pomogne prijatelju Umutu, dovodi ga do adrese na kojoj se skrivaju brojna pitanja o njegovom djetinjstvu.

Upravo saznanja o tome zašto je veći dio života proveo kao beskućnik koji se svakim danom morao sam brinuti o sebi, pokazat će koliko je čvrst i koliko je dostojanstva zapravo u njemu.

Hrvatskoj publici Halit je poznat kao Kadir, najstariji brat iz dramske serije "Snaga obitelji''.

U nedavnom intervjuu za In Magazin, otkrio je i kako mu je bilo glumiti u ''Divljem srcu''.

''Na mene je najviše utjecalo srce samog scenarija, odnosno... Trebao sam se zaljubiti u scenarij čim sam ga pročitao. Pročitao sam ga... Već sam to rekao u jednoj reportaži. Pročitao sam ga, bilo je jako rano ujutro. Skuhao sam si kavu i rekao: to je to. Ovo će biti jedno od mojih životnih djela. Bio sam uvjeren u to. Scenarij je imao nešto što nikako nisam mogao definirati. Način na koji je pisan, način na koji sam se povezao s tim dečkom, redatelji iz producentske kuće... Puno je toga utjecalo na mene, ali u tom sam trenutku samo osjetio kako mi je srce zatreperilo. Ništa drugo'', rekao je Halit ekskluzivno našem Davoru Gariću za In magazin.

''Divlje srce'' prikazuje se u 40-ak zemalja, i u svakoj je osvojio srca gledatelja.

''Ljudi obično kažu da je to vrlo emocionalno utjecalo na njih. Mislim da ovo emocionalno utječe na njih – ništa tehničke prirode, nego jer to radimo iz srca. Neke se države temelje na tehnikalijama, ali mi smo narod kojem je temelj srce. To je činjenica. Kad mi plačemo, i oni iskreno plaču s nama. Kad se smijemo, i oni se iskreno smiju s nama. Na primjer, ako umiremo u seriji, oni zaista proživljavaju tu bol. To je univerzalni jezik, znate? Govorimo turski, ali te suze i osmijesi.. To je sve univerzalno. Mislim da nas to spaja'', zaključio je Halit.

Glumac ima 30 godina i rođen je u Istanbulu. Osim ''Snage obitelji'' i ''Divljeg srca'' iza sebe ima još brojne uloge, čak i za Netflixove uloge.

O njegovom ljubavnom životu zna se vrlo malo. Koliko je poznato, trenutno je slobodan, a prošle godine šuškalo se da ljubi upravo svoju kolegicu iz serije ''Divlje srce'', Simay Barlas. Ipak, dvojac to nikada nije potvrdio.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Mladenka o čijem se vjenčanju u Dubrovniku proteklih dana pisalo objavila prve fotke, evo koje je trenutke izdvojila!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Potpuno gola Sofia Vergara našla je najbolji mogući način da skrene pozornost na nešto što joj je važno