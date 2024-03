Naš najtraženiji komičar pojasnio je ono što je neke malo zbunilo i riješio sve nedoumice: "Ako još nekome nije jasno...''

Goran Vinčić Vinča pojasnio je pravila showa Tko to tamo pjeva u kojem ga gledamo u ulozi stalnog panelista.

Pred nama je još jedna epizoda novog showa "Tko to tamo pjeva", a uoči njezina prikazivanja komičar Goran Vinčić Vinča pojasnio je njegovu poantu.

Vinča je tako pojasnio pravila za sve kojima su zbunjujuća.

"Pozdrav ljudi, ovdje Vinča, čovjek iz naroda. Tu sam da vam malo objasnim pravila onima kojima nije jasno. Dakle, ideja je da izbacujemo ljude koji ne znaju pjevati, to jest loše pjevače. A moramo na kraju ostavit dobrog pjevača. Naš tim panelista pomaže natjecatelju da izbaci što više loših pjevača, da ostane na kraju dobar, da bi osvojio pet tisuća eura. Ako još nekome nije jasno, javite se!", poručio je Goran.

Nova epizoda showa ''Tko to tamo pjeva?'' donosi novu dozu uzbuđenja, neizvjesnosti do samog kraja, a u zabavni vlak uskočit će ovoga petka i Maja Šuput, kao gostujući član stručnog panela. Svojim prepoznatljivim stilom i energijom, Maja će zajedno sa stalnim panelistima pokušati detektirati tko od devetero tajnih glasova pjeva dobro, a tko je samo dobar glumac ili varalica i na taj način pomoći natjecatelju da se domogne što većeg iznosa u showu.

''Na snimanju je bilo zaista sjajno, čak malo i iznenađujuće jer sam mislila da će pogađanje biti puno jednostavnije za mene koja se tim bavim, međutim ni ja sama nisam mogla razaznati tko zaista pjeva, a tko je loš pjevač. U svakom slučaju, bilo mi je jako zabavno'', otkrila je Maja i dodala: ''Ekipa je genijalna, neke ljude nisam vidjela sto godina, neke sam sada upoznala. Druženje s panelistima, i naravno s Franom Ridjanom je bilo iznimno zabavno, a da ne govorim koliko smo se dobro zabavljali i tijekom pauze. Veselim se epizodi u petak!''

U sljedećoj epizodi gledatelji će upoznati 34-godišnjeg Osječanina sa zagrebačkom adresom, Hrvoja Barića, koji u show, osim po zabavu, dolazi i kako bi zaradio novac za svadbu. Smatra kako dobro može procijeniti osobe te kako će se u procjeni oslanjati isključivo na vlastitu intuiciju.

''Jedino nad sobom imam kontrolu'' ističe Hrvoje.

Kako bi uspio u svom naumu da dođe do što većeg novčanog iznosa, Hrvoje će morati dobro razaznati tko od tajnih glasova pjeva dobro, a tko ne, te eliminirati one loše, kako bi mu na samom kraju showa ostao dobar glas. Ukoliko odluči riskirati sav do tada osvojeni iznos, dobar glas mu u posljednjem izazovu, u finalnom duetu, donosi maksimalnih 5.000 eura, dok loš glas u finalnoj rundi ne donosi ništa.

