Turbo-folk zvijezda hrvatskim policajcima nakon uhićenja na granici: ''Ne znate tko sam ja? Znate moj hit...''

Goga Sekulić i njezin kolega Aleksandar Xander Misojčić uhićeni su na granici između Hrvatske te Bosne i Hercegovine, čudila se jer ju policajci ne prepoznaju.

Folk pjevačica Goga Sekulić i njezin kolega Aleksandar Xander Misojčić sinoć su uhićeni na granici između Hrvatske te Bosne i Hercegovine.

Zaustavljeni su na ulasku u Hrvatsku nakon što je pjevačica policajcima odbila predati svoje dokumente, piše Blic.

Goga je policajcima počela govoriti da je ona poznata pjevačica i zapitala se kako je ne prepoznaju.

''Kada je privedena, Goga je odmah krenula pravdati se, govoreći graničnim policajcima: "Pa kako ne znate tko sam ja? Pa ja sam Goga, pjevačica, znate moj hit "Gaćice", rekao je izvor Blicu.

Goga je navodno pješke htjela prijeći granicu, no pogranična policija ih je vidjela. Došlo je do manjeg nesporazuma, nakon čega su Goga i njen kolega privedeni.

''Nisu htjeli dati dokumente i odmah su uhićeni. Nisu bili sigurni da je pogranična policija, zato su i odbili da daju dokumente.''

O svemu se oglasila i pjevačica za Kurir.

''Ovo mi se nikada nije dogodilo! Telefon mi ne prestaje zvoniti, a ja se ne mogu nikom javiti, doživjeli smo veliki stres'', rekla je.

''Je, istina je, imali smo problem na granici. Točnije, došlo je do nesporazuma. Navigacija nas je dovela do graničnog prijelaza koji ne radi, mi to nismo znali. Bila je spuštena rampa, vidjeli smo policijski auto. U međuvremenu su nas zvali gazda i menadžer kluba da pitaju kada stižemo, tonska proba, jer je cijeli klub rasprodan, jer kod njih je praznik danas. Inače svašta čitam po portalima, ja sam jedna od omiljenih pjevačica u Hrvatskoj, pošto sad pišu jesmo li imali radne dozvole pošto smo pokušali ući pješice, to je sve neistina. Istina je da smo došli na granicu koja ne radi i kolega je mahnuo policiji da pita, a u tom trenutku je zakoračio i oni su rekli da je uhićen Xander. Rekli su nam da ako mi prijeđemo da ćemo i mi biti uhićeni, a da će on platiti veliku kaznu. Onda su meni i ostatku ekipe rekli da dođemo u stanicu, rekla je za Telegraf.

Pojasnila je i što se dalje događalo, a više pročitajte OVDJE.

