Novi božićni filmovi koji će vas odvesti u svijet veselja i romantičnih klišeja!

Blagdanska sezona je stigla, a streaming platforme nas i ove godine dočekuje s novom ponudom božićnih filmova i serija, spremnih da nas odvedu u svijet veselja, romantičnih klišeja, i snijegom prekrivenih savršenih malih gradića.

Ovogodišnja ponuda uključuje sve ono što očekujemo od božićnog filma, dirljive obiteljske priče, romantične avanture, ali i pomalo bizarne nove priče koje definitivno ne očekujete od ovakvih filmova.

Prvi na redu, i najbizarniji, jeste film Hot Frosty. Ovo je film o udovici Cathy (Lacey Chabert) koja magijom oživljava snjegovića koji se onda pretvori u zgodnog muškarca. Mislim da je samo ova rečenica dovoljna kako bi dočarala bizarnost tematike. Film i dalje ima sve druge elemente hallmarkovskih blagdanskih filmova, ali nisam se mogla prepustiti filmu jer sam čitavo vrijeme razmišljala kako se odrasla žena zaljubila u snjegovića.

Our Little Secret je novi božićni film na kojeg smo svi najviše čekali, a razlog je Lindsay Lohan. Iako nisam očekivala puno od filma, moram priznati da je za sada ovo najbolji novi božićni film koji se pojavio. Lohan je kraljica romantičnih komedija, i s ovim filmom nam je to još jednom i dokazala. Posebno je šarmantna u komičnim scenama, a osvježenje je da u ovom filmu uz nju glumi i fantastična glumačka diva Kristin Chenoweth.

Prvi blagdanski film koji je došao na streaming platformu je Meet Me Next Christmas, te je po meni on najlošiji. Jedva sam čekala početak romantičnih ugodnih filmova, ali me ovaj film u potpunosti razočarao. Izrazito naivna gluma, čak i za ovaj žanr, te iako je priča interesantna, nikada ne doživi svoj puni potencijal. Christina Milian igra Laylu, ženu koja čeka svoju pravu ljubav, ali radi to na neinteresantan način kojeg ne može spasiti ni prekrasno okićeni New York.

Šećer na kraju je six pack Chada Michaela Murraya kojeg je uvijek drago za vidjeti. Šalu na stranu, zadnji film koji je došao na Netflix je The Merry Gentleman, u kojem Michael Murray igra šarmantnog naivnog stolara, koji se iz nužnosti pridruži malo više obučenoj verziji Magic Mike plesne točke. Film je smiješan iz razloga što je istinski loše snimljen, priča je naivna, a glumačka igra je na trenutke nalik skečevima. Ovaj film nije mogao spasiti torzo Chada Michaela Murraya, ali ga svakako pogledajte ako vam treba sat i pol razbibrige.

Predvidljivost blagdanske filmske ponude ponekad može djelovati naporno, te iako je nekima to dobitna božićna kombinacija za dozu nostalgije, neki od nas bi mogli poželjeti svježiji pristup blagdanskim pričama. Nema ništa loše u gledanju feel good filmova koje smo možda već i gledali više puta, ali otkriti nove dobre filmove i serije posebno je zadovoljstvo.

Zbog toga vam preporučam nešto drugačiju seriju s blagdanskim štihom popraćenu brutalnom akcijom u seriji Crne golubice, ili TV specijal sa popularnom pjevačicom Sabrinom Carpenter (A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter).

Ukoliko vam se novi blagdanski filmovi ne sviđaju, šarolika je lepeza božićnih filmova u kojima ćete zasigurno pronaći nešto za sebe.

Uživajte!

