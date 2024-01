Prije tri godine bivša ga je preko društvenih mreža prozvala da ju vara, a sad se pohvalio sretnim vijestima s ljubavnicom!

Glumac Ioan Gruffudd zaručio se s djevojkom Biancom Wallace, tri godine nakon burnog razvoda od Alice Evans, sretne vijesti potvrdili su na društvenim mrežama.

Glumac Ioan Gruffud protekle tri godine punio je medijske stupce nakon burne rastave s bivšom suprugom Alice Evans, a sad je objavio sretne vijesti s novom djevojkom Biancom Wallace.



Par se zaručio nakon nešto više od dvije godine veze, a sretne vijesti podijelili su na društvenim mrežama.

''Dogodilo se ono najdragocjenije'', napisala je Bianca na Instagramu i pokazala zaručnički prsten.

Ioan i Bianca svoju su vezu započeli u listopadu 2021. godine, sedam mjeseci nakon što je Gruffudd podnio zahtjev za razvod od Alice. Nakon što su obznanili svoju vezu javnosti, počela je javna svađa bivših supružnika.

Pogledaji ovo Celebrity Nakon skandaloznog razvoda živi na račun žene zbog koje je ostavio obitelj i svim silama pokušava izbaciti bivšu iz kuće

Nekoliko sati nakon što su objavili da su u vezi, Evans je optužila da ju je njen bivši tri godine varao s Biancom te njoj poželjela sreću. A da je podnio zahtjev za razvodom saznala je preko društvenih mreža. Prije toga ga je na tadašnjem Twitteru optužila da je napustio svoju obitelj.

''Tužne vijesti. Moj voljeni suprug/srodna duša zadnjih 20 godina, Ioan Gruffudd, je najavio da će ostaviti svoju obitelj, počevši od sljedećeg tjedna. Ja i naše mlade kćeri smo vrlo zbunjene i tužne. Nismo dobile nikakav razlog osim toga da me više ne voli'', pisalo je u objavi koju je u međuvremenu obrisala.

Ubrzo nakon toga Alice i Ioan odlučili su objaviti i zajednički status kako bi pokušali popraviti ili ublažiti nastalu štetu.

"Kao što pretpostavljate, ovo je vrlo težak period za našu obitelj, ali nastavit ćemo predano odgajati našu djecu. Hvala što poštujete našu privatnost", izjavili su tada.

Alice se nakon toga opet javila, a pratitelji su joj onda poručili da društvene mreže nisu mjesto za rješavanje takvih problema.

"Nisam ja obrisala objavu sa svojeg Twittera, to je on učinio. Sve dok me netko psihički muči i ušutkuje, onda ću i ja pustiti naše prljavo rublje u javnost", napisala je.

Alice i Ioan bili su u vezi 14 godina, a zajedno su dobili kćeri Elli i Elsie.

