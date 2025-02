Poznati kuhar godinama seksualno maltretirao kolegice u emisijama, njegovi nadređeni ignorirali su žalbe

Gino D'Acampo optužen je zbog eksplicitnih seksualnih komentara suvoditeljici Holly Willoughby.

Gino D'Acampo na meti je zbog seksualnih komentara o svojoj kolegici s ITV-a Holly Willoughby, piše Daily Mail.

Tu vijest u javnost je dala jedna žena tvrdeći da je ITV ignorirao njezine pritužbe na Gina iz 2018. godine te da nije pokrenuta istraga.

Gino, koji je redovito radio s Holly u emisijama ''This Morning'' i ''Celebrity Juice'', navodno je rekao ženi da su ga često pitali s kim bi radije volio spavati, s Holly ili njezinom televizijskom pomoćnicom i bliskom prijateljicom Fearne Cotton.

''Kad bih mogao staviti lice jedne na tijelo druge, onda možda, ali vjerojatno bih izabrao Holly jer bih se više zabavljao s njom'', odgovorio je tada Gino.

Anonimna žena rekla je novinama da je zgrožena komentarima, a Gina je nazvala vulgarnim kretenom.

Tvrdi da je još 2018. godine napisala e-mail izvršnoj direktorici ITV-a Carolyn McCall u kojem je izjavila: ''On sigurno nije čovjek koji odražava integritet ili poštenje ili obiteljske vrijednosti.''

Tvrdi da joj je ITV oštro odvratio i indirektno joj poručio da da otkaz.

I tim emisije ''This Morning'' prije pet godina istaknuo je zabrinutost zbog Gina. Navodno je više članova ekipe i produkcije prijavilo probleme šefovima, optužujući 48-godišnjaka za zlostavljanje i davanje neprikladnih seksualnih komentara.

Prema The Sunu, uprava ITV-a bila je obaviještena tek 2023. godine.

''Nije bila tajna da je s Ginom bilo teško raditi i mnogi su se članovi osoblja bojali biti s njim na setu. Stalno bi se šalio na račun svoje muškosti i davao eksplicitne seksualne komentare zbog kojih bi se ljudi osjećali neugodno. Mnogi su ljudi smatrali da je nasilnik, ali su smatrali da ih nadređeni ne shvaćaju ozbiljno kada su prilazili višim članovima osoblja'', rekao je izvor za The Sun.

''Činilo se da se Gino izvukao bez posljedica jer je sve to bilo dio njegova drskog šarma i privlačnosti.''

ITV je sada pod pritiskom da prekine veze s Ginom nakon tih optužbi.

Istraga koju je proveo ITV News otkrila je desetke optužbi za nedolično ponašanje protiv kuhara tijekom snimanja, a njegovo ponašanje njegovi tužitelji opisali su kao ''neprihvatljivo'' i ''uznemirujuće''.

Dr. Charlotte Proudman, osnivačica pokreta ''Right to Equality'', rekla je: ''Posebno je zabrinjavajuće što ITV nastavlja emitirati D'Acampove emisije na ITVX-u, uključujući one na koje su navodno uložene pritužbe. Ovo šalje štetnu poruku žrtvama i široj industriji: da komercijalni interesi nadmašuju odgovornost potencijalnih seksualnih grabežljivaca. ITV mora odgovoriti kako je dopušteno da se to dogodi i zašto su žene odbijene i ignorirane, dopuštajući da se nedolično seksualno ponašanje nastavi nekažnjeno.''

Žrtve D'Acampova navodnog odvratnog ponašanja optužile su ITV i ostale produkcijske kuće da štite voditelja iz straha od gubitka financijskih ulaganja.

D'Acampo je odbacio optužbe. Rekao je da ''jednostavno nisu u njegovoj prirodi'' i opisao ih kao ''duboko uznemirujuće''.

U izjavi ITV-a stoji: ''Sve zabrinutosti i pritužbe koje su iznijeli oni koji su razgovarali s ITN-om (producentom ITV Newsa) opisuju ponašanje koje je neprikladno i neprihvatljivo. Većina nije bila prijavljena ITV-u u to vrijeme. Tamo gdje je bilo problema s ITV-om poduzete su mjere.''

Usred istrage ITV Newsa internetom se proširio isječak iz emisije ''Celebrity Juice'' u kojem on nepristojno komentira izgled kapetanice suparničkog tima Fearne.

Gino, koji je sjedio pokraj Holly, rekao je: ''Imam teoriju i žao mi je, znaš koliko mi se sviđaš, ali mislim da, kad imaš velike nosnice, možeš dobro pušiti k****.''

Fearne je zinula od šoka, a Holly je potom rukama sakrila lice, dok je publika počela skandirati Ginovo ime.

Godine 2021. Gino se još jednom našalio, i to s Hollynim intimnim dijelovima, što je razbjesnilo gledatelje.

Naime, Gino je spominjao njezine genitalije dok je na njezinu tijelu ilustrirao kartu Italije. Rekao je tada da je njezin pupak Rim, a Vezuv njezina vagina.

''Ja sam išao u školu u Vezuv. Više je u unutrašnjosti pa mogu tehnički reći da sam proveo mladost trenirajući i igrajući se oko… tvoje vagine'', rekao je tada.

Holly je na to samo vrisnula: ''O, moj Bože!''

