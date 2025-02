Simona Mijoković prisjetila se trenutka koji joj je promijenio život: ''Bog me spasio od nemorala, droge...''

Simona Mijoković na društvenim mrežama u emotivnoj objavi otvorila je dušu o trenutku kada joj se život promijenio. Kaže da je to bilo prije 13 godina.

Simona Mijoković, bivša Gotovac, na društvenim mrežama prisjetila se teških trenutaka koje je ostavila iza sebe, ali i prekrasnih 13 godina kojih živi potpuno drugačije.

''Dana 7. veljače 2012. prvi put sam došla na Tabor na razgovor s paterom Zvjezdanom, našim voljenim paterom, koji je postao moj duhovnik. On me prvi nije osudio, već me s milosrdnom i pravednom ljubavlju vodio k Izvoru – Živome Bogu. Do posljednjeg daha poticao me i ostavio mi riječi koje nosim u srcu: 'Simona, nikad ne odustaj, svjedoči Isusa do kraja u svemu.' 9. veljače 2012. prvi put dolazim na seminar na Tabor, gdje upoznajem Katu, poslužiteljicu koja će godinama kasnije postati krsna kuma mom Joshui i Amalie Josipi. Tada počinjem ponovno moliti molitve koje sam zaboravila, prateći riječi s usana mnogih vjernika u dvorani. Put je bio težak, ali ono što je teško često je i spasonosno – na slavu i hvalu Očevu'', započela je Simona emotivnu objavu.

''10. veljače 2012., na prvi životni petak, dolazim na svoju prvu svetu ispovijed. Ispisujem grijehe na sedam papira A4 formata, pišem i pišem misleći: 'Bože, ima li kraja mojim grijesima'. Ali Božja milost nema kraja. Danas mogu reći: ''Božje milosrđe i pravednost su poput oceana – duboki, bez kraja, jer kraj ne postoji. Vječnost čeka'', objasnila je.

Kaže kako se od tada sve promijenilo te 13 godina nije koristila drogu.

''Bog me spasio od nemorala, oslobodio okultnog, droge, a da mi nije bila potrebna liječnička pomoć, oslobodio od cigareta i bludnosti. Ozdravio me od bulimije i astme, bolesti koju sam imala od djetinjstva. Otac čini i nastavit će činiti sve novo dok god dišem. Početak nije bio lagan. Mnoge napasti, kušnje, napadi i progonstva. Ali kad sada gledam unatrag, vidim da su to bile stepenice prema Njemu. A kad sam slaba i padnem pred progonima, opet sam jaka jer me Gospodin uči'', dio je Simonine objave.

''Hvala Ocu na mom mužu, pravednom u Gospodinu, i na našoj djeci. Do sada ih je četvero, uz moju Gabicu. Sve su Njegovi darovi. On daruje, On može i uzeti. Sve je Njegovo. Žene, majke čuvajte svoju maternicu jer ona je kolijevka našeg Gospodara, Darivatelja i Stvoritelja Života. Uvijek, i po cijenu vlastita života, branite život. Jer sve će proći, a u Nebo nam je doći'', zaključila je između ostalog.

