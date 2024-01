Haljina zvijezde Dosjea X elegantna je samo na prvi pogled, a zapravo vrvi detaljima koji nisu za svačije oči!

Gillian Anderson privukla je pažnju na dodjeli nagrada Zlatni globus zbog zanimljivog uzorka haljine koju je nosila.

Zvijezda serije "Dosjei X", glumica Gillian Anderson (55) istaknula se na dodjeli nagrada Zlatni globus zbog svojeg neobičnog modnog odabira.

Gillian je na svečanost došla u naizgled elegantnoj bijeloj haljini, a pobliži pogled otkrio je da njezin uzorak nije za svačije oči.

Naime, haljina je bila prekrivena izvezenim vaginama, a Gillian je po dolasku na crveni tepih objasnila svoj modni odabir.

"Dizajnirala ju je Gabriela Hearst i po sebi ima vagine. Odabrala sam je iz puno razloga i mislim da je prigodna", zagonetno je poručila, a njezini fanovi nisu skrivali oduševljenje.

(WATCH) Gillian Anderson explains why she's wearing a gown emblazoned with embroidery featuring female anatomy as a way of protesting restrictions to female rights #GoldenGlobes pic.twitter.com/fcJ6CFW3ha