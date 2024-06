Zvijezda filma ''Bilježnica'' boluje od iste bolesti kao i lik kojeg je utjelovila u ovom romantičnom hitu

Nema tko nije pogledao hit-film "Bilježnica" čiji kraj tjera suze na oči, a sada se glumica koja je tumačila stariju verziju glavnog lika bori s istom bolešću kao i u filmu.

Gena Rowlands, filmska legenda čija je karijera duga gotovo sedam desetljeća i okrunjen brojnim nagradama, ima Alzheimerovu bolest.

Njezinu karijeru obilježio je film "Bilježnica" u kojemu je tumačila ulogu starije verzije Allie s Alzheimerovom bolešću, a sada i sama boluje od demencije.

Njezin sin, redatelj i glumac Nick Cassavetes, podijelio je tužnu vijest s Entertainment Weeklyjem osvrćući se na zajednički rad na filmu.

"Nagovorio sam svoju mamu da glumi stariju Allie i proveli smo puno vremena razgovarajući o Alzheimeru, htjeli smo biti autentični s tim, a sada ona boluje od Alzheimera", rekao je o svojoj majci koja sada ima 93 godine.

U intervjuu za O magazin 2004., Rowlands je progovorila o tome kako je borba njezine majke s bolešću utjecala na njezinu odluku da glumi Allie.

"The Notebook temeljen je na romanu Nicholasa Sparksa. Bilo je posebno teško jer glumim lik koji ima Alzheimerovu bolest. Prošla sam kroz to s majkom i da Nick nije režirao film, mislim da ne bih glumila. Jednostavno je preteško. Bio je to težak, ali prekrasan film", rekla je.

