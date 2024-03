Član uže obitelji Kate Middleton probudio je strah od najgoreg i zadao im novi udarac: "Bijesni su zbog toga!"

Gary Goldsmith, inače ujak princeze Kate Middleton, ulazi u poznati reality show u Velikoj Britaniji, a od čega ponajviše strahuju članovi kraljevske obitelji.

Ujak Kate Middleton, zloglasni Gary Goldsmith, sudjelovat će u britanskoj inačici reality showa Celebrity Big Brother, što je izazvalo novu zabrinutost među članovima kraljevske obitelji i to zbog straha da bi mogao odati kraljevske tajne.

Gary, inače brat Kateine majke Carole Middleton, snimljen je kako kupuje komplete elegantnih novih odijela jednog od omiljenih modnih modnih dizajnera svoje nećakinje, Chrisa Kerra, koji je prethodno dizajnirao i nekoliko svečanih kreacija za princezu.

Prema pisanju britanskih medija, Kateini roditelji ljuti su na 58-godišnjeg Garyja jer je navodno dogovorio unosan posao oko svog sudjelovanja u showu i time izazvao strah da će neke dosad neotkrivene tajne kraljevske obitelji izaći na vidjelo.

"Gary je rekao da su ga Kateina mama Carole i njezin tata Michael grdili zbog sudjelovanja u reality showu. Nisu sretni što ide u Celebrity Big Brother i bijesni su zbog toga. Kate ne treba takav stres", otkrio je izvor blizak obitelji za The Sun te dodao kako bi se na njegovoj meti prvi mogli naći princ Harry i Meghan Markle koje je i u prošlosti javno napadao.

Izvor je rekao da Gary kao crna ovca obitelji nije dobio blagoslov obitelji da uđe u kuću, ali to ipak čini i pretpostavlja se da je biznismen rekao prijateljima da neće učiniti ništa što bi povrijedilo Kate ili princa Williama.

Inače, Gary je prošle godine pokušao dobiti mjesto u "I'm A Celebrity", ali je odbijen zbog zabrinutosti da bi mogao osramotiti Williama i Kate, a prethodno je govorio protiv Harryja i Meghan nakon objavljivanja prinčevih memoara "Spare" i poznat je po iznošenju svojih otvorenih mišljenja o paru.

Kraljevski stručnjaci kritizirali su odluku da mu se poželi dobrodošlicu u kuću Celebrity Big Brothera, nazvavši taj potez sramotnim i vjerojatno opasnim za kraljevsku obitelj, koja ionako prolazi kroz jedno teže razdoblje.

"Mislim to stvara jezu, vrlo je neugodno. Problem je što se on uopće ne sviđa Harryju i Meghan, a neki od komentara će se sigurno ticati Catherine. Mislim da si vrlo ranjiv nakon operacije i to bi je moglo jako uznemiriti. U principu ljudi koji je ne vole mogli bi reći da ga je potaknula da priča protiv Meghan i Harryja, ali ona ne bi učinila ništa slično. Jako neugodna situacija i ne znam je li ovo dobra ideja", zaključila je kraljevska autorica Angela Levin prenosi Daily Mail.

Insajderi emisije kažu pak da su producenti oduševljeni što su osigurali Goldsmitha kao natjecatelja zbog njegovih veza s kraljevskom obitelj i zbog njegove sklonosti da kaže što misli, posebno o Kateinom šogoru, princu Harryju.

Gary se navodno prijavio za novu sezonu realityja zajedno s Lindom Robson i sucima X Factora Louisom Walshom i Sharon Osbourne, dok je njegova prijava za "I'm A Celeb" završila neuspjehom, navodno zato što su televizijski šefovi bili zabrinuti zbog mogućnosti da osramoti kraljevsku obitelj, dok čelnici CBB-a vjeruju da će njegov grubi i oštri stil otvorenog govora odgovarati njihovom formatu.

Garyja je šira javnost upoznala kao gosta na vjenčanju Williama i Kate 2011. godine. Zaradio si je milijune izgradnjom IT sustava za zapošljavanje, ali je bio upleten u skandale, uključujući i fotografiranje s drogom na Ibizi. 2017. godine bio je uhićen nakon što je napao svoju četvrtu suprugu Julie-Ann ispred njihove kuće u središtu Londona. Gary ju je oborio na tlo jer ga je optužila da se drogirao, i to tijekom pijane tučnjave ispred njihove kuće u ranim jutarnjim satima.

"Policija u Westminsteru pozvana je na adresu u 01:24 sata u petak 13. listopada nakon izvješća o obiteljskom incidentu. Policajci su uhitili 52-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji. Odveden je u policijsku postaju u središtu Londona na ispitivanje. Ozlijeđena žena prebačena je u bolnicu", pisalo je tada u objavljenom policijskom izvješću, prenosi Daily Mail.

Kasnije se izjasnio krivim po jednoj točki optužnice za napad premlaćivanjem te je kažnjen s 5000 funti i 12-mjesečnom zatvorskom kaznom s 20 rehabilitacijskih tretmana.

Od tada je javno kritizirao sve ono što je smatrao uvredama za svoju obitelj, uključujući svoju nećakinju Kate i Williama, epizode hit-serije "The Crown", knjigu kraljevskog biografa Omida Scobieja "Endgame" i Harryjeve memoare "Spare".

