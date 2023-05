Frano Ridjan o teškim tinejdžerskim danima: "Nisam baš bio neki Apolon, pa me curke nisu zamjećivale, a onda…"

Frano Ridjan u desetoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" ispričao je zašto je naučio svirati gitaru.

Frani Ridjanu i Gabrieli Pilić u desetoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" pridružila se i Helena Naletilić, s kojom su utroje izveli paso doble.

U prilogu uoči njihova nastupa mogli smo vidjeti kako su se zajedno zabavljali na treninzima, ali i doznati jednu zanimljivost o Frani.

"Od malih nogu gledao sam kako frajeri razbijaju te gitare, ja sam se dobrano naradio za svoju prvu gitaru. Malo sviruckam. Nisam baš bio neki Apolon, pa me curke nisu zamjećivale, a onda kad sam kao naučio gitaru, onda sam vjerovao sad je to to. Svi frajeri našli cure, ja sam i dalje svirao gitaru, pa sam rekao neka ta gitara stoji", ispričao je Ridjan.

Osvrnuo se i na strastveni ples koji je pripremio s dvije mentorice.

"Ja sam veseljak, tako da sad glumim pravog muškarca, ajde da se i to u životu dogodi. Moram gospođi sačuvat snimku, da zna kako bi to trebalo izgledat", poručio je.

Frano, Gabriela i Helena nastupom su oduševili žiri, koji im je dao 38 bodova.

"Ima ljudi koji bi rekli da je jako teško kad staviš dva mentora pored zvijezde i da može ostati u sjeni. To kod tebe nije slučaj. Baš je bilo vau", istaknuo je Igor.

"Slažem se s Igorom. Vau! Pokazao si jedan totalno drugi karakter, mislim da te ovako ljutog nismo imali prilike vidjeti", poručila je Franka.

"Na početku kada si stajao sam na sredini podija i kada si izvodio pozicije karakteristične za paso, ja sam mislio ovo je odlična najava. I onda je došao ples, ja sam očekivao tu kvalitetu dalje u plesu. Bilo je OK, nije kao tvoja solo dionica, no jedna stvar mi je zapela za oko. Ovdje se vidjelo da točno znaš gdje su ti mentorice, što želiš od njih i to je prvi znak da postaješ dominantan", istaknuo je Marko.

"Mislim da ste nas sve prosvijetlili. Imala sam osjećaj da plovim zajedno s vama i to je u plesu najteže dobiti. Mislim da su gledatelji preko malih ekrana to osjetili, da ste ih uvukli u televizor", zaključila je Larisa.

