Franka Batelić objavila veliku novost i već sitno broji do njezina ostvarenja: "Ono što svaki dan čini ljepšim, a život dragocjenim"

Franka Batelić na društvenim mrežama danima najavljuje otvorenje svojeg beauty brenda, koji je nazvala Frankly Good.

Pjevačica i članica žirija showa "Ples sa zvijezdama", Franka Batelić, kreće stopama mnogih poznatih i utjecajnih dama i pokreće svoj beauty brend.

Pogledaj i ovo Velike pripreme Vedran Ćorluka pokazao kako je proveo blagdane u mjestu koje je vrlo posebno njegovoj Franki, posvetio se novom hobiju!

Novost već danima najavljuje na svojim profilima na društvenim mrežama, i to videima koji su privukli puno pažnje.

"Iskrene emocije i male stvari. E, to je ono što svaki dan čini ljepšim, a život dragocjenim", napisala je Fraka uz video u kojem uživa uz more u svojem rodnom Rabcu.

U drugom videu pridružili su joj se preslatki kozlići.

"Što za vas znači selfcare? Za mene je to ponekad bijeg u prirodu, šetnja maslinikom, sjediti na stijenama uz more i upijati sunce, valove, ljepotu, druženje s djecom, životinjama i biti posve prisutan, u trenutku, uživati u jednostavnosti malih, najljepših stvari. Ali ponekad je dovoljno ukrasti 5 minuta i na kraju užurbanog dana odvojiti vrijeme za sebe i svoje rituale, nekad je to topla kupka, skidanje šminke, maska za lice uz opuštajuću glazbu, a nekad nekoliko stranica dobre knjige... Dovoljno da me resetira i ponovno um i tijelo vrati u balans. Slažete se?" poručila je Franka.

U obje snimke u fokusu je šminka, pa možemo pretpostaviti da se radi o brendu dekorativne kozmetike.

Uz objave je stavila misteriozni hešteg "habulous" i poveznicu koja vodi na stranicu Frankly Good, kako će se najvjerojatnije zvati njezin brend.

Na internetskoj stranici brenda zasad stoji samo sat na kojem se odbrojava preostalo vrijeme do službenog otvorenja trgovine, a tada ćemo doznati i sve detalje.

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, Frankini obožavatelji presretni su zbog njezina novog poteza i s nestrpljenjem iščekuju vidjeti što je pripremila.

