Tko je supruga Dragana Primorca? Pažnju plijeni elegancijom, a može se pohvaliti i velikim uspjesima u karijeri!

Kandidat za predsjednika Hrvatske više od 20 godina u braku je sa suprugom Jadrankom.

Dragan Primorac jedan je od kandidata za novog predsjednika Republike Hrvatske. U drugom krugu izbora borit će se sa Zoranom Milanovićem, a više o izborima pratite OVDJE.

Primorcu najveću podršku tijekom karijere pružaju supruga i njihova djeca. A evo i tko je njegova žena.

Jadranka Primorac rođena je u Jastrebarskom te je diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Tijekom karijere radila je u diplomaciji, kao i u privatnom sektoru. Posljednjih godina bavi se konzultantskim poslovima u području zdravstvenog turizma.

Jadranka Primorac privatni život cijelo vrijeme uspijeva zadržati za sebe.

U braku su više od 20 godina i imaju dvije kćeri. Njezin se suprug prošle godine na društvenim mrežama pohvalio uspjesima svojih kćeri – Matea je diplomirala na prestižnom Sveučilištu Bocconi u Milanu, dok je Lara završila studij na jednom od najpoznatijih svjetskih poslovnih fakulteta Whartonu.

''Sjećam se, bio je uporan i ustrajan. Ja sam tada tek počela raditi, bila sam pripravnica. Nisu me zanimale veze, nisam imala vremena, trebalo se dokazati da bi se zadržao posao'', rekla je Jadranka jednom prilikom za Jutarnji list.

''No, on je bio uporan, dolazio je iz Splita sve češće i češće u Zagreb. I tako sam, eto, pristala na tu prvu kavu koja je bila na Zrinjevcu, u Lenuciju, preko puta Ministarstva. Imao je zanimljivu životnu priču, zaintrigirao me, dijelili smo iste životne vrijednosti. Bila je to veza na daljinu jedno vrijeme, potom je slijedilo upoznavanje s obitelji, kratak odlazak u Ameriku, brak'', dodala je.

Osim što se bavi ozbiljnim poslovima, Jadranka je poznata po svom elegantnom modnom izričaju. Kad se pojavi sa suprugom, iako to bude vrlo rijetko, pozornost krade svojim odjevnim kombinacijama koje su uvijek pomno odabrane.

Njezine fotografije pogledajte u našoj galeriji.

