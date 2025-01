Pojava legendarnog glumca u novoj, napetoj seriji sve je iznenadila, većina ga nije ni prepoznala

Marc Warren u novoj seriji za koju se predviđa da će biti veliki hit, utjelovio je profesionalnog ubojicu koji se bori s teškom bolešću.

Glumca Marca Warrena imamo priliku gledati u novoj napetoj Netflixovoj seriji ''Missing You'', a malo tko ga je uspio na prvu prepoznati.

Naime, u seriji glumi profesionalnog ubojicu Montea Leburnea koji se u zatvoru bori s karcinomom. Zbog blijede kože i obrijane glave glumac izgleda daleko od svog uobičajenog izgleda.

Inače, ovaj glumac poznat je po ulogama u serijama poput ''Band of Brothers'', ''Hustle'', ''The Vice'' Mad Dogs''.

Serija je adaptacija popularnog romana Harlana Cobena, a na Netflixu je osvanula nakon uspješnih suradnji poput ''Stay Close'', ''Foole Me Once'', ''The Stranger''. Serija ''Fool Me Once'' bila je Cobenov najuspješniji projekt dosad.

Osim, spomenutog britanskog glumca u seriji glume i Jessica Plummer, Richard Armitage, Ashley Walters i Sir Lenny Henry.

