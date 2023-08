Ella Dvornik objavila je novost koja ju je pomalo nespremnu dočekala, promjene se nižu jedna za drugom: "I tak..."

Ella Dvornik se pohvalila da je njezin kći Balie po prvi put sama otišla u dućan, a čini se kako ni sama u to još ne može povjerovati.

Naša blogerica i influencerica Ella Dvornik ovih se dana našla u centru pozornosti nakon što je potvrdila da se razvodi od svog supruga Charlesa Pearca, a sada je sa svojim obožavateljima podijelila još jednu novost iz svog života.

"Balie je danas prvi put sama otišla u dućan... I tak...", napisala je Ella uz svoju zamišljenu fotografiju koju je podijelila u priči na svom profilu na Instagramu.

Ella i njezine kćer Balie i Lumi trenutačno odmaraju kod Danijele Dvornik na Braču, koja se ovih dana našla u medijima zbog odgovora koje je dala na pitanje gdje joj je zet.

"A gdje je zet?", upitao ju je on, a Danijela mu je spremno odbrusila: " Poslat ću ti kontakt pa mu se javi". On joj na to nije ostao dužan pa joj je odgovorio: "Jesam, javio sam mu se i kaže da nema bolje punice".

Ostali pratitelji pohvalili su Danijelinu domišljatost i njezinu reakciju.

"A svaka ti čast", "Kakva kraljica", poručili su joj.

Inače, Ella je napokon nedavno potvrdila vijesti o razvodu, nakon što se o njihovim problemima pričalo već neko vrijeme, a ona je nakon svih nagađanja izjavila da su u procesu razvoda. Dugo nisu objavili ni zajedničku fotografiju, a odvojeno provode i ljeto. Ella s kćerima Lumi i Balie ljetuje na Braču, kod svoje mame Danijele, a Charles je bio s kćerima u rodnom Londonu.

Nakon medijskih napisa o njihovu razvodu Ella se nedavno javila u pričama na svojem Instagramu.

Ella i Charles bili su zajedno deset godina, a vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu. Ona je povodom njihove desete godišnjice, koju su proslavili u veljači, objavila fotografiju s vjenčanja i tada ničime nije dala naslutiti da među njima postoje problemi, no sada je posve jasno da je njihovoj ljubavi došao kraj.

