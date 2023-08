Danijelu Dvornik pitali gdje joj je zet pa dobili odgovor kojem se nisu nadali, lijepo je bome odbrusila!

Danijela Dvornik odgovorila je znatiželjnom pratitelju na pitanje gdje je njezin zet Charles na što je ona imala itekako spreman odgovor.

Nakon vijesti da se razvodi od svog supruga Charlesa Pearcea, naša blogerica i influencerica Ella Dvornik vrijeme provodi s kćerima kod svoje majke Danijele Dvornik na otoku Braču koja je pokazala kako uživa u njihovu društvu.

Između ostalog Danijela je tako objavila fotografiju s unučicom Lumi koju su mnogi njezini pratitelji komentirali, a jednog od njih zanimao je jedan detalj o Charlesu.

"A gdje je zet?", upitao ju je on, a Danijela mu je spremno odbrusila: " Poslat ću ti kontakt pa mu se javi". On joj na to nije ostao dužan pa joj je odgovorio: "Jesam, javio sam mu se i kaže da nema bolje punice".

Ostali pratitelji pohvalili su Danijelinu domišljatost i njezinu reakciju.

"A svaka ti čast", "Kakva kraljica", poručili su joj.

Inače, Ella je napokon nedavno potvrdila vijesti o razvodu, nakon što se o njihovim problemima pričalo već neko vrijeme, a ona je nakon svih nagađanja izjavila da su u procesu razvoda. Dugo nisu objavili ni zajedničku fotografiju, a odvojeno provode i ljeto. Ella s kćerima Lumi i Balie ljetuje na Braču, kod svoje mame Danijele, a Charles je bio s kćerima u rodnom Londonu.

Nakon medijskih napisa o njihovu razvodu Ella se nedavno javila u pričama na svojem Instagramu.

Ella i Charles bili su zajedno deset godina, a vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu. Ona je povodom njihove desete godišnjice, koju su proslavili u veljači, objavila fotografiju s vjenčanja i tada ničime nije dala naslutiti da među njima postoje problemi, no sada je posve jasno da je njihovoj ljubavi došao kraj.

