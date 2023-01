Ella Dvornik pozirala u toplesu i pokazala skriveni detalj na tijelu, a pale su i usporedbe sa slavnom starletom!

Ella Dvornik zapalila je društvene mreže fotografijama na kojima pozira u toplesu.

Influencerica i blogerica Ella Dvornik ovih dana ne prestaje nizati seksi fotografije na svojem profilu na Instagramu, a na zadnjima koje je objavila otišla je korak dalje.

Ella je pozirala u toplesu i grudi je pokrila samo rukama, a na drugoj fotografije je pokazala i golemu tetovažu na leđima.

Objavom je izazvala lavinu reakcija svojih obožavatelja, a pale su i zanimljive usporedbe.

"Prezgodna si", "Mislila sam da je Kylie Jenner dok nisam skontala tetovažu", "Vrella", "Woooow... Na drugoj ista Kylie Jenner", "Bravo ženo, super si u svakom izdanju", "Baš si top, goriš", "Divna", Prekrasna", neki su od brojnih komentara koje je dobila.

Ella je prije dvije godine na svojem kanalu na YouTubeu priznala da je povećala grudi.

"Oduvijek sam imala male, a ono što je bilo specifično, široke. Uvijek sam nosila košaricu C i to mi je odgovaralo, pogotovo u mlađim danima. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego sam se ispumpavala. Kad sam prestala ispumpavati, lijeva je ostala veća od desne", ispričala je te otkrila i kako je reagirala kada se nakon operacije prvi put pogledala u ogledalo.

"Kad sam se prvi put vidjela, ja sam se us*ala jer su bile preogromne. Međutim, tako to izgleda kad se tek napravi. Imam dva različita implantata. Sada sam košarica D, nisam previše otišla u veličinu, više mi je napravljena masa. I mogu vam reći da je to usporedivo s carskim rezom. To je užasno bolna operacija i ne bi mi palo na pamet više ikad ići na korekciju", priznala je Ella.

Osim povećanja grudi na listi Ellinih poznatih estetskih zahvata su i korekcije nosa, zaleđivanja masnog tkiva, a redovito prima i injekcije botoksa.

