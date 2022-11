Ella Dvornik pokazala rezultate zadnjeg zahvata kojem se podvrgnula: "Boli dosta, mislim da ću još jednom i gotovo"

Ella Dvornik je u svojim pričama na Instagramu pokazala kako izgleda njezina tetovaža nakon dva tretmana laserskog uklanjanja.

Influencerica i blogerica Ella Dvornik (31) otvoreno na društvenim mrežama dijeli detalje iz svojeg privatnog života, zbog čega je i tako popularna, a sada je pokazala rezultate zadnjeg zahvata na kojem je bila.

Ella je još u rujnu bila na prvom tretmanu laserskog uklanjanja tetovaže koju je imala na vratu i odlučila ju je maknuti jer joj je, kako je sam rekla, bila ružna, a sada je pokazala kako izgleda nakon drugog tretmana.

"Evo da vidite tetovažu nakon drugog skidanja. Mislim da ću još jednom i gotovo. Nemojte me sad u inbox napast s milijun pitanja - sve ću vam još jednom napisat u idućem storiju samo se strpite", napisala je Ella u svojim pričama na Instagramu, a zatim je, kako je i obećala, u detalje prepričala cijelo iskustvo

"Boli dosta. Trajalo je 90 sekundi. Kad sam tek naprave tretman ne kužite veliku razliku. Tek nakon par tjedana vodite koliko vam je otišlo. Nema nikakvih krvarenja niti krasta. Ne boli nakon. Možda može svrbit, ali ja se ne sjećam je li me svrbilo ili ne. Možete tražiti lokalnu, ali iskreno ne isplati vam se za tako kratki tretman", objasnila je.

Ella je i ranije otvoreno progovarala o zahvatima kojima se podvrgnula, pa je tako prošle godine na svojem YouTube kanalu otkrila da je povećala grudi.

"Oduvijek sam imala male, a ono što je bilo specifično, široke. Uvijek sam nosila košaricu C i to mi je odgovaralo, pogotovo u mlađim danima. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego sam se ispumpavala. Kad sam prestala ispumpavati, lijeva je ostala veća od desne", ispričala je tada te je otkrila i kako je reagirala kada se nakon operacije prvi put pogledala u ogledalo.

"Kad sam se prvi put vidjela, ja sam se us**la jer su bile preogromne. Međutim, tako to izgleda kad se tek napravi. Imam dva različita implantata. Sada sam košarica D, nisam previše otišla u veličinu, više mi je napravljena masa. I mogu vam reći da je to usporedivo s carskim rezom. To je užasno bolna operacija i ne bi mi palo na pamet više ikad ići na korekciju", priznala je.

Još neki od Ellinih poznatih zahvata su korekcija nosa, zaleđivanje masnog tkiva, a redovito odlazi i na injekcije botoksa.

