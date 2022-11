Ella Dvornik u potpuno prozirnoj majici i bez grudnjaka ponosno pokazala rezultate operacije grudi

Ella Dvornik pojavila se na dodjeli nagrada Elle Style Awards 2022. u golišavom izdanju u kojem je bila mamac za poglede.

Blogerica i influencerica Ella Dvornik ukrala je show na dodjeli nagrada Elle Style Awards 2022. u Zagrebu.

Na događaju koji je okupio brojne poznate Hrvate Ella se pojavila u potpuno prozirnoj majici ispod koje nije nosila grudnjak, pa su u prvom planu bile njezine bujne grudi.

Sako koji je nosila preko majice uspješno je pokrio strateške dijelove, iako je izgledalo kao da će se svakog trena rastvoriti i otkriti previše.

Na dodjeli se družila s dizajnericom Kristinom Burjom, koja stoji iza brenda Krie Design i čiju je kreaciju nosila, a pozirala je i s glumicom Petrom Kurtelom.

Inače, Ella je prošle godine na svojem kanalu na YouTubeu priznala da je povećala grudi.

"Oduvijek sam imala male, a ono što je bilo specifično, široke. Uvijek sam nosila košaricu C i to mi je odgovaralo, pogotovo u mlađim danima. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego sam se ispumpavala. Kad sam prestala ispumpavati, lijeva je ostala veća od desne", ispričala je te otkrila i kako je reagirala kada se nakon operacije prvi put pogledala u ogledalo.

"Kad sam se prvi put vidjela, ja sam se us**la jer su bile preogromne. Međutim, tako to izgleda kad se tek napravi. Imam dva različita implantata. Sada sam košarica D, nisam previše otišla u veličinu, više mi je napravljena masa. I mogu vam reći da je to usporedivo s carskim rezom. To je užasno bolna operacija i ne bi mi palo na pamet više ikad ići na korekciju", priznala je Ella.

Osim povećanja grudi na listi Ellinih poznatih estetskih zahvata su i korekcije nosa, zaleđivanja masnog tkiva, a redovito prima i injekcije botoksa.

