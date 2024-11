Ella Dvornik ispričala neugodnu situaciju koju je doživjela u vezi: "Kad mi u mobitelu nađe poruke s drugim likovima..."

Ella Dvornik na TikToku se osvrnula na jednu situaciju koju je doživjela od bivših partnera te je mnoge iznenadila objavom.

Naša influencerica Ella Dvornik vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje svakodnevno dijeli trenutke iz privatnog života, a sada se na TikToku priključila trendu - žene s muškog gledišta.

Ella je ovoga puta opisala jednu neugodnu situaciju, a mnogi sumnjaju da je upravo to doživjela od svog bivšeg partnera, Britanca Charlesa Pearcea.

"Kad mi u mobitelu nađe poruke s drugim likovima, pa mu kažem da sam to namjerno radila jer sam znala da će mi kopati po porukama, zato namjerno nisam promijenila lozinku, mislim nisam glupa... I onda mu kažem da je sam pao u svoju zamku jer je paranoičan i neurotičan i da potraži pomoć", napisala je, a u opis objave pa dodala: "Imam ovoga na bacanje, mogla bih cijeli serijal napraviti o gaslightanju koje sam doživjela od bivših."

Influencerica je navela još jedan primjer kroz TikTok trend.

"Kad me pita zašto sam sinoć dok sam bila u klubu zapratila nekog lika pa mu moram objašnjavati da sam srela frendicu iz Osnovne i da je to njen muž, ali ona nema Instagram pa sam zapratila njega da nas dvije možemo ostati u kontaktu, i da mi je glupo što moram takve stvari opravdavati i da dečki mojih prijateljica nisu tako nesigurni kao on i nek' poradi na samopouzdanju jer je neprivlačno", napisala je Ella.

Inače, Charles i Ella zajedno su proveli ukupno deset godina. Vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu, a zajedno su dobili dvije kćeri, Balie i Lumi.

Više o njihovu razvodu pročitajte OVDJE.

