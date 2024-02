Ella Dvornik se javila nakon dužeg izbivanja s Instagrama pa pojasnila zašto je nije bilo: "Više se ne šminkam toliko, imam običnu frizuru i..."

Ella Dvornik donijela je neke nove životne odluke i pojasnila ih svojim pratiteljima kojima se neko vrijeme nije često javljala putem društvenih mreža.

Jedna od naših najpopularnijih influencerica Ella Dvornik odlučila je kako je vrijeme za neke promjene u njezinom životu, a svojim je pratiteljima na profilu na Instagramu pojasnila i zašto im se nije tako često javljala kao inače.

"Svake godine u prvom mjesecu, napravim malu pauzu od društvenih mreža. Budem aktivna i dalje, al smirim malo učestalost i pritisak da objavljujem i radim nešto stalno. I taj prvi mjesec mi uvijek bude ironično i kaotičan, jer ta navika da stalno nešto dijeliš ti stvara stres čak i onda kad ne dijeliš. Negdje u drugom tjednu kad se smiri FOMO i anksioznost, napokon krenem ulazit u stvarni život, onaj na planeti, a ne na internetu. I onda sve moje ideje i kreativnost se opet vrate na tvorničke postavke. U tom periodu se družim s Ellom i pratim i slušam što Ella želi. Pa tako uvijek nađem neki novi hobi, neko novo znanje, neku želju da naučim to što ne znam i dođe mi opet i motivacija i želja da napravim nešto što još nisam. Nisam neki lik koji sjedi poturski meditira i mantra da bi manifestirala stvari, znam da se neće ništa magično desiti ako ne napravim prvi korak isto kao što znam da neću osvojiti loto ako ne uplatim listić. U prošloj godini sam imala veliku osobnu transformaciju. Htjela sam puno stvari za sebe duhovno više nego materijalno pa sam i dosta svojih materijalnih stvari ali i hobija odbacila. Iako godina ima 12 mjeseci meni je to sve bilo jako intenzivno i imam osjećaj da se dešavalo sve simultano i ubrzano. Prvenstveno sam se fokusirala na svoju ljudskost, a malo manje na svoju površnost. I dosta sam se zatvorila jer mi je najveći strah bio biti sama sa svojim mislima, i mislim da mi je to bio i najveći izazov u ovoj transformaciji, ali i blagoslov. Promjenio se i način na koji se vidim u ogledalu, jer se više ne šminkam toliko, imam običnu frizuru, i ne izlazim van u ekstravagsntnim kombinacijama, al to je isto ujedno bio dio mog puta jer sam si htjela maksimalno rasteretiti um suvišnim odlukama. Tipa “šta ću obuć” ili koliko sati se moram prije spremit. To vrijeme sam koristila za stvari koje su me više veselile pa makar nekad bile- da sjedim i ne radim ništa. I nemam nekih velikih nerealnih ni pretjeranih želja za ovu godinu, već mi se sviđa u kojem smjeru sve ide, tako da se nadam razbibrigi, veselju, zdravlju i miru. Jer sam shvatila da je to ono što svi istinski i želimo na kraju dana. Kakve su vaše želje za 2024.?", napisala je Ella u podužoj objavi na profilu na Instagramu.

"Ti si meni uvijek pre. Svako dobro u ovoj", "Jedino bitno i jedina želja da smo svi zdravi, a sve ostalo ce doći", "Ovo je toliko duševno i autentično da sam točno sebi čestitala što sam oduvijek u tebi vidjela upravo ovo što pišeš- realnu, srčanu i jednostavnu a opet vrlo unikatnu personu. Sve što si napisala je opus jednog puta ka sebi i koliko god da je možda bilo teško, sad je to neki drugi level tvoje ličnosti. Moja podrška za SVE sto radiš", "Ovo si fakat dobro napisala", "Ja se nadam da će i mnoge druge poznatije influencerice postati prirodnije i prakticirati taj jednostavniji look, "Moja je želja da ti se sve to i ostvari", komentirali su njezini pratitelji.

Ella tijekom posljednjih nekoliko mjeseci prolazi kroz izazovnije razdoblje nakon objave da se rastaje od supruga Charlesa Pearcea, a nakon prvih mjesec dana nove godine i blagdana, ovih se dana odlučila vratiti i vježbanju i dovesti tijelo u top-formu kakvu je imala prošle godine.

"Sretan povratak u teretanu svima želim. Dobre vijesti su da će teretane biti praznije u drugom mjesecu jer su svi odustali od onog: ''Nova godina, nova ja''. Možemo svi skupa krenuti s vježbanjem sredinom drugog mjeseca, i ja sam se udebljala'', napisala je nedavno još.

Podsjetimo, Ella i Charles zajedno su proveli 10 godina, od čega četiri u braku, a zajedno imaju i dvije kćeri, Balie i Lumi.

