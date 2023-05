Ecija Ivušić u javnoj objavi otkrila nepoznate detalje iz života sa suprugom Goranom Beloševićem: ''Zatvorio se u sobu, dao si rok...''

Ecija Ivušić je romantičnom objavom na društvenim mrežama čestitala rođendan svom suprugu Goranu Beloševiću pa sve raznježila.

Bubnjar našeg popularnog benda Pravila igre, Goran Belošević proslavio je 37. rođendan, a njegova supruga Ecija posvetila mu je tim povodom dirljivu i romantičnu čestitku.

Ecija je na svom profilu na Instagramu objavila niz njihovih fotografija pa u podužoj objavi otkrila i nekoliko nepoznatih detalja iz njihova privatnog života, a pritom nije krila koliko je zaljubljena.

"Najsretniji rođendan mome mužiću. Mojoj stijeni koja je čvrsta kad ja nisam, mom glasu razuma, mojoj najvećoj životnoj ljubavi i osloncu. Nikada se nitko nije brinuo za mene kao ti posljednjih par mjeseci, iskreno nisam ni znala da takva ljubav postoji. Volim te najviše na svijetu, ostvarenje želja loading. I da. Čovjek je napisao doktorat u mjesec dana doslovno! Zatvorio se u sobu, dao si rok do rođendana i ubio je. Doktore, svaka čast, možeš zasluženo proslavit hi hi", napisala je Ecija.

Goran na takve riječi nije ostao nimalo ravnodušan pa joj je zahvalio u komentaru: "A ljubaviiiiiiii. Volim te"

A sve najbolje poželjela mu je i punica, odnosno Ecijina mama Melita.

"Sretan rođendan od srca zete. Ecija te toliko nahvalila da bi bilo previše da se bilo što doda. Ali ne bih bila punica da nisam malo zlobna pa ću reći bravoooo za napisani doktorat i svaka čast, ali kakav si ti to dr. kad ne možeš napisati ricetu (recept) ? To je i meni rekla moja mater kad sam se udala za dr.sc", našalila se na njegov račun.

Podsjetimo, Ecija se udala za Gorana u rujnu prošle godine na otočiću Vrniku kraj Korčule, nakon što ju je on iznenadio romantičnom prosidbom u Italiji, i to nakon samo šest mjeseci veze.

