Dragana Mirković otkrila nepoznate detalje odnosa s bivšim suprugom: "Kod njega me ništa drugo nije moglo kupiti..."

Dragana Mirković ispričala je kako je upoznala uskoro bivšeg supruga Tonija Bijelića te je priznala čime ju je tada osvojio.

Vijest o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića iznenadila je javnost, a ovaj par ne živi zajedno još od 2021. godine. Pjevačica je ostala u dvorcu nadomak Beča s kćeri Manuelom i sinom Markom.

Pjevačica je nedavno gostovala na "Extra FM" radiju, gdje je ispričala detalje veze s biznismenom.

"U Beču smo se upoznali, imala sam tamo koncert. On je dao sve od sebe, nema što nije uradio. Došao je autom po mene, trudio se maksimalno, dobio me je. Moram priznati da se mnogo trudio, u smislu da mi dokaže kakav je čovjek. To me je kupilo, mene ništa drugo nije kupilo kod njega jer nije imalo što da me kupi", priznala je Dragana pa nastavila:

"Ja sam ta koja je poslije stvarala, meni je bilo svejedno. Ja nosim sa sobom nešto što je najvrjednije, a to je moj glas. Ja danas mogu biti bez ijednog eura, ja ću za tjedan dana zaraditi. Ja nisam materijalist, to sam dokazala tisuću puta".

Njezino javno priopćenje o razvodu OVDJE pročitajte u cijelosti.

Podsjetimo, Dragana je nedavno za IN magazin komentirala svoj razvod.

''Ja uvijek vjerujem u ljubav! Ja sam žena prepuna ljubavi, iskreno. i bez obzira na sve što mi se dogodi, ja ću uvijek biti prepuna ljubavi i vjerovati u ljubav i nikada od mene nitko neće napraviti, ne daj Bože, ogorčenu ženu ili ženu koja ne vjeruje u ljubav. To nikako'', zaključila je.

