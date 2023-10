Bivši Severinin svekar otkrio u kakvom su danas odnosu, jako su voljeli jedno drugo: "Bilo ovo napisano ili rečeno budite sigurni da..."

Dragan Kojić Keba progovorio o odnosu sa Severinom s kojom je njegov sin Igor bio u braku šest godina.

Popularni srpski pjevač i Severinin bivši svekar Dragan Kojić Keba otkrio je detalje o njihovu odnosu i jesu li ostali u kontaktu nakon što su se ona i njegov sin Igor Kojić razveli.

67-godišnji Keba gostovao je u emisiji Ami G, tijekom koje ga je voditelj Ognjen Admidžić u rubrici Pitanja s Instagrama, pitao u kakvom su odnosu on i Severina.

"Nismo u kontaktu, prošlost ostaje prošlost. Bilo ovo napisano ili rečeno, budite sigurni da je više lijepih uspomena nego onih koje nisu", izjavio je Keba.

Pjevač je i početkom ove godine komentirao razvod koji je zaintrigirao cijelu regiju.

''Kao roditelj nisam napravio grešku. Neću utjecati na to što njihovo srce bira. Živ čovjek pogriješi, nisu prvi koji su se razveli. To sam davno obećao Igoru i Nataši da neću pričati o njima. Lakše će svi doći do mene nego do njih dvoje. On je nedavno dao intervju gdje je mnoge stvari objasnio. Ne želim pričati o njegovim vezama, ima li djevojku, ne znam. Nije me upoznao s novom djevojkom, ne vjerujem novinama dok mi on ne kaže. On će mi reći: 'Ćale, tako je ili nije.' Izbor njegovog srca je njegova stvar, ja ga podržavam'', rekao je Keba tada za Telegraf.

Severina i Igor u braku su proveli šest godina, a glasine o nevoljama krenule su nakon što od 2020. nisu zajedno viđeni u javnosti, a razvod je okončan 2021. godine.

