Otac Igora Kojića progovorio o rastavi sina Igora i Severine: ''Živ čovjek pogriješi, nisu prvi koji su se razveli...''

Dragan Kojić Keba progovorio je o razvodu njegovog sina Igora Kojića i pjevačice Severine te je objasnio što misli o svemu.

''Kao roditelj nisam napravio grešku. Neću utjecati na to što njihovo srce bira. Živ čovjek pogriješi, nisu prvi koji su se razveli. To sam davno obećao Igoru i Nataši da neću pričati o njima. Lakše će svi doći do mene nego do njih dvoje. On je nedavno dao intervju gdje je mnoge stvari objasnio. Ne želim pričati o njegovim vezama, ima li djevojku, ne znam. Nije me upoznao s novom djevojkom, ne vjerujem novinama dok mi on ne kaže. On će mi reći: "Ćale, tako je ili nije". Izbor njegovog srca je njegova stvar, ja ga podržavam'', rekao je keba za Telegraf.

Srpski mediji pišu i o novoj vezi Igora Kojića s glumicom Teodorom Bjelicom, ali par još ništa nije potvrdio.

Dugo se pričalo i da su Severina i Dragan u svađi, ali Keba je ove priče demantirao.

''Rekla kazala me ne zanima. Imam mnogo više lijepih uspomena na nju nego loših, tu stavljam točku na tu priču.''

Severina i njegov sin Igor rastali su se prošle godine, a Keba se nedavno osvrnuo i na odnos sa Severininim sinom Aleksandrom.

''Dat će Bog da će mi se ostvariti želja da ću postati djed. Ne mislim da će ljubav biti drugačija nego što je bila prema Aleksandru, on je u mom srcu zauvijek. Ne postoji taj mjerač koji bi mogao izmjeriti moju ljubav prema njemu'', rekao je.

