Let 3 je priredio spektakularan dolazak na Doru s traktorom, a natjecatelji se izmjenjuju na pozornici! Tko će nas od 18 kandidata predstavljati u Liverpoolu?

U Opatiji se održava izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije 2023. na kojem će nastupiti 18 izvođača koji jedva čekaju svoje nastupe.

Doru je otvorila prošlogodišnja pobjednica Mia Dimšić sa svojom pjesmom "Guilty Pleasure" koja, nažalost, nije prošla u veliko finale Eurosonga, a veliki spektal pred dvoranom izveo je i Let 3 koji je na ovogodišnju Doru stigao s traktorom.

Dora se ove godine održava u Sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji, na čijoj će pozornici nastupiti ukupno 18 izvođača, od kojih su nam neki jako dobro, neki malo manje dobro poznati i to po sljedećem redoslijedu:

Led su otvorili Top of the Pop ft. Mario 5reković s pjesmom "Putovanje".

Drugi je nastupio Yogi sa svojom laganom baladom "Love at First Sight", svirajući i gitaru.

Boris Štok nastupio je treći s pjesmom "Grijeh", zaradivši glasne ovacije publike u dvorani.

Tajana Belina moćnim je vokalom otpjevala svoju pjesmu "Dom" kojom će pokušati izboriti odlazak u Liverpool.

Krešo i Kisele kiše donijeli su na pozornicu malo žešći ritam i to pjesmom "Kme kme".

6. Maja Grgić – I Still Live

7. Barbara Munjas – Putem snova

8. Đana – Free fallin’

9. Patricia Gasparini – I Will Wait

10. The Splitters – Lost and Found

11. Hana Mašić – Nesreća

12. Damir Kedžo – Angels and Demons

13. Martha May – Distance

14. Detour – Master Blaster

15. Meri Andraković – Bye Bye Blonde

16. Let 3 – Mama ŠČ!

17. Eni Jurišić – Kreni dalje

18. Harmonija disonance – Nevera (Lei, lei)

