Legendarni snagator objavio da je pobijedio rak: "Bilo je to teško putovanje..."

Poslije devet godina borbe, Dolph Lundgren je objavio kako u tijelu više nema stanica raka.

Švedski glumac Dolph Lundgren objavio je na svojim profilima na društvenim mrežama kako nakon višegodišnje borbe više nema tumorskih stanica.

Još prije devet godina Lundgren je otkrio kako boluje od raka bubrega koji je tada uspješno uklonjen. Poslije pet godina, na kontroli je saznao kako mu se rak vratio i proširio na pluća, leđa, jetru i želudac te je dobio dijagnozu o terminalnoj fazi.

Borac u njemu je odlučio ne poklekuti pred dijagnozom te krenuo na intenzivno liječenje, koje je nakon dugo godina završilo jučer.

"Tu sam. Upravo ću ući i riješiti se tog posljednjeg mrtvog tumora. Budući da u mom tijelu više nema stanica raka, pretpostavljam da ću biti potpuno slobodan od raka, pa se veselim ovom zahvatu", poručio je Lundgren u videu. "Ablacija pluća, to je ono što radim. Bilo je to teško putovanje koje me zaista naučilo kako živjeti u trenutku i uživati u svakom trenutku svog života."

Prošle godine se nakon tri godine zaruka vjenčao s 40 godina mlađom Emmom Krokdal, a više o ovoj vezi pročitajte OVDJE.

Ranije u karijeri, Lundgren je bio u vezi s Grace Jones. Što je sve pošlo po zlu u njihovoj vezi, otkrijte OVDJE.

Sve o raku bubrega pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Ovo su omiljena alkoholna pića u kojima kraljevska obitelj uživa za Božić, svatko ima svog favorita

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ibrahimović počastio lijepu partnericu šopingom u brendiranom butiku, nisu očekivali da će ih dočekati paparazzi!

Maja Šuput pokazala kako je ukrasila stan božićnim ukrasima, Blooma se jedan dekor najviše dojmio!

Sin kraljice Camille otkrio novost o zdravstvenom stanju kralja Charlesa, ovo se promijenilo



Pogledaji ovo Celebrity Folkerica omiljena u regiji drastično promijenila frizuru, pokazala rezultat: ''Danima čekam...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Veliko otkriće o kultnom božićnom filmu: Sve nerealno u priči koju obožavamo već 18 godina!

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle oglasila se prvi put od vijesti o razdvajanju nje i Harryja, evo što je rekla