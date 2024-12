Diddyjeva žrtva prvi put stala pred kamere i progovorila o detaljima tužbe: ''Vrištao sam, a on se ponašao kao da...''

Žrtva P. Diddyja prvi put je pred kamerama govorila o detaljima tužbe. Poznato je da se radi o muškarcu.

Reper P. Diddy već se mjesecima suočava s optužbama za seksualno zlostavljanje, a sada je jedan od njegovih tužitelja dao anonimni intervju ispred kamera, ali sa skrivenim licem i izmijenjenim glasom. Jedino što je poznato je da se radi o muškarcu.

Tužitelj je za CNN otkrio gnjusne detalje optužbe, a između ostalog je naveo je da ga je reper drogirao i silovao na jednom od njegovih ozloglašenih partyja.

Naime, ovaj muškarac ispričao je da je 2007. godine dobio posao u jednoj privatnoj zaštitarskoj tvrtki koja je radila i na Diddyjevim zabavama. Na jednoj od tih zabava, Diddy je tužitelju osobno donio dva pića, a muškarac vjeruje da su pića bila pomiješana s GHB-om i ecstasyjem.

"Prvo piće je počelo djelovati na mene i pomislio sam da su to baš neka jaka pića. Tek na drugoj čaši, kad je bilo prekasno, shvatio sam da nešto nije u redu. Nažalost, Diddy me čekao. Promatrao me i kad je bio siguran da je on u poziciji moći, iskoristio je situaciju", ispričala je žrtva.

Combs ga je zatim na silu odveo do automobila gdje ga je držao i silovao.

"Vrištao sam, govorio sam mu da prestane. Bilo je nevjerojatno bolno, a on se ponašao kao da se ništa ne događa i činilo se kao da se u potpunosti isključio. Ali bilo je nevjerojatno nasilno", ispričao je.

"Bila je tu još jedna poznata osoba, koja je vidjela što se događa i kojoj je to bilo zabavno", dodao je.

Sve što se dogodilo je muškarac ispričao svom šefu, ali mu je on tada dao otkaz.

"Nakon toga više nije razgovarao sa mnom, isključio me iz svega. Završio sam na crnoj listi. Morao sam pronaći posao u drugom području", istaknuo je.

Ispričao je i kako je vidio video u kojem je Diddy fizički nasrnuo na svoju bivšu djevojku Cassie Venturu te da je tada razmišljao o tome je li ranije treba podnijeti tužbu.

"Vidio sam kako je istukao tu jadnu ženu i bio sam prestravljen, to je bilo užasno. Pitao sam se, da sam možda istupio, da sam bio hrabriji, možda sam mogao zaustaviti to. Ništa mi neće vratiti osobu koja sam bio prije te večeri. Ništa ne može promijeniti što se dogodilo. Volio bih kad bih ga gledao kako provodi ostatak svog života u zatvoru jer tamo pripada, gdje više ne može ozlijediti nikoga. Živjet će vrlo usamljen, očajan život, nadam se, a ako ništa drugo, neće moći zlostavljati druge i to je jedino što je važno", objasnio je.

CNN je također naveo da su postojale neke nedosljednosti između tužbe i intervjua. U tužbi je naveo da se incident dogodio 2006., dok je u intervjuu rekao da se sve dogodilo 2007. U tužbi je također naveo da nikad nije bio u braku, dok je u intervjuu rekao da se zbog incidenta razveo.

I njegov prijatelj, Jay-Z, optužen je za silovanje, a više o tome pročitajte OVDJE.

