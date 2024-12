Ekipa na društvenim mrežama čudi se godinama slavnog glumca, možete li vi vjerovati da ima već toliko?

William Shatner jedan je od najpoznatijih glumaca, a šokirat ćete se kad vidite koliko godina ima.

William Shatner glumačko je ime poznato već desetljećima, a na društvenim mrežama proteklih su se dana komentirale njegove godine.

Naime, nitko ne vjeruje da ovaj čovjek ima već 93 godine.

Izgleda puno mlađe, drži se odlično, a evo nekih od komentara.

"Možda preuveličavam, ali William Shatner djeluje mnogo mlađe i entuzijastičnije od većine glumaca iz svog vremena", "On izgleda puno mlađe od većine ljudi njegovih godina", "Imao je stresan posao, ali i dalje izgleda puno mlađe no što je", "Čini mi se kao da ima 60, najviše 70 godina", "Da, ako ćemo iskreno, čovjek izgleda kao da je u 60-ima", pišu korisnici Reddita.

William se proslavio ulogom Jamesa T. Kirka, kapetana USS Enterprisea u znanstveno-fantastičnoj TV seriji Zvjezdane staze, kao i istom ulogom u narednih sedam filmova. Istaknuo se i ulogom policijskog narednika u TV seriji T. J. Hooker, a od 2004. do 2008. glumio je Dennyja Cranea u seriji Bostonsko pravo, za što je dobio dva Emmyja i Zlatni globus.

Napisao je više knjiga o svojim iskustvima tumačenja uloge Jamesa Kirka i o fenomenu Zvjezdanih staza. Radi i kao producent i glazbenik.

Glumac je ove godine dao intervju za magazin SFX u kojem je govorio o smrti.

"Došao sam do zaključka da su svi usamljeni. Kad ostariš, pomisliš: 'Bože... Svi ti ljudi koje sam poznavao i za koje sam mislio da su mi prijatelji sada su mrtvi.' Sam sam. Umrijet ću sam", rekao je tad.

"Ignoriraš to, ispuniš si život vinom, ženama i pjesmom. Prisjetim se svih obroka koje sam jeo sam, kazališnih predstava na koje sam išao, kad sam pio neobično pivo, a ostali glumci bi se napili i sljedeći dan sve bi im bilo u magli.Ja nisam to radio. Nisam bio među ekipom koja se opijala, ali sam se pitao: 'Što oni rade? Piju i smiju se.' Nisam htio odbaciti masku da me nije briga za to. Ako je to prijateljstvo, ne želim to raditi, to je gubljenje vremena", dodao je.

William se u životu ženio četiri puta. Od 1956. do 1969. bio je u braku s Gloriom Rand. S njom je dobio i troje djece, Melanie, Leslie i Lisabeth.

Drugi put oženio se 1973. s Marcy Lafferty, a rastali su se 1996. Treća supruga bila mu je Nerine Kidd od 1997. do 1999., a četvrtu suprugu Elizabeth Shatner oženio je 2001. godine sa svojih 70 godina. Rastali su se 2020.

