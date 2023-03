Diana Viljevac u novoj kolekciji predstavlja revoluciju mode i materijala: "Godinama sam se pripremala na iskorak"

Novom kolekcijom za proljeće/ljeto 2023. poznata dizajnerica Diana Viljevac potvrdila je status ikone bezvremenskog, nepogrešivog stila, a pravu revoluciju u desecima elegantnih haljina i kombinezona pokazala je kroz birane materijale i preko 60 boja u kojima se novi modeli izrađuju.

Brend Viljevac već je godinama simbol ženstvenosti, a kreativna dizajnerica u izradi svojih kreacija uvijek stavlja udobnost na prvo mjesto, iako vlada popularno mišljenje kako su elegancija i udobnost neobičan i gotovo nemoguć spoj.

Da bi svoj potpis i stil zadržala i dodatno poboljšala, za ovu kolekciju pripremila je materijale za kojima uzdišu žene diljem svijeta, a na domaćoj modnoj sceni vlada nestašica luksuza koje Diana Viljevac priprema za nadolazeću toplu sezonu: "Godinama sam se pripremala na iskorak u ponudi materijala s kojima ću raditi, i ove sezone odlučila sam se ponuditi čisti luksuz koji će i dalje pratiti moj dizajn, a bit će prihvatljiv svim ženama koje ga vole. Predstavljam haljine i kombinezone izrađene od svile i viskoze, moći će se izrađivati u 60-ak boja i po mjeri, a sami modeli variraju od vrlo elegantnih, večernjih haljina do nešto hrabrijih modela i potpuno neobičnih kratkih haljina i kombinezona.“

Cilj nove kolekcije bio je približiti ove dragocjene materijale široj publici i počastiti žene dodirom nježne svile i lagane viskoze na modelima koji su osmišljeni za posebne prigode. Iako je dizajnerica posebno ponosna na svoj rad tijekom proteklih sezona kada su njezine bezvremenske klasične haljine postigle posebnu popularnost za intimna vjenčanja i slične važne prigode, ovog puta, ističe, uvjerena je da će žene prepoznati kvalitetu dizajna te se odlučiti na proširenje svojih garderoba bez obzira na prigode u kalendaru.



"Početak svake moje kolekcije uvijek je bio osluškivanje potreba mojih klijentica, prilagodba na promjene na koje ne možemo utjecati, poput ograničenja proslava zadnjih godina, ali ono najvažnije prije nego krenem u izradu dolazi iz prošlosti, čime ulažem u budućnost. Primjer male crne haljine koja je preko 90 godina omiljeni proizvod svake žene bez obzira na status, godine ili kroj tijela, dokaz je da moderna, suvremena odjeća ne mora biti nešto što se nosi jednu sezonu. Moji modeli nisu pretenciozni, ekstravagantni, već uvijek pazim na to da su uvijek nosivi, a ovom kolekcijom dodatno sam se pobrinula da luksuzni materijali prate klasičan dizajn.“



O svili znamo mnogo i jasno nam je zašto je taj organski materijal koji predstavlja luksuz i eleganciju toliko popularan; osim što svilene haljine imaju posebnu, lepršavu siluetu, ženama je još važnije nositi nešto što brine o zdravlju njihove kože. No zašto je viskoza materijal koji je talentirana dizajnerica izabrala za novu kolekciju?



"Odgovor je vrlo jasan - i sama sam zaljubljena u viskozu koja je sušta suprotnost sintetičkim materijalima u kojima koža ne diše, otporna je na bakterije što je čini vrlo jednostavnom za održavanje, a vjerujem da ne postoji niti jedna žena koja ne želi imati barem jedan poseban model, haljinu ili kombinezon, o kojemu ne treba previše razmišljati, a uvijek će izgledati jednako dobro kao prvoga dana.“



Dizajnerica ističe kako se svi popularni modeli iz prošlih kolekcija i dalje izrađuju jer ljepota klasične elegancije ne jenjava, posebno kada žene mogu same birati boje modela te utjecati na dodatne preinake, no pravo osvježenje na domaćoj modnoj sceni tek stiže, i to u obliku elegancije obojene još neviđenim nijansama na najluksuznijim materijalima.

