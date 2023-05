Diana Viljevac odlučila se na veliki pothvat, prvi hrvatski proizvod za oblikovanje tijela dovela je do savršenstva

Prvi hrvatski shapewear brend Diane Viljevac garantira savršen izgled u svakom trenutku.

Diana Viljevac odlučila se na veliki pothvat nakon izlaska kolekcije ekskluzivnih haljina za proljeće i ljeto 2023. i predstavlja novi brend, Shapewear Viljevac, čime je stavila točku na „i“ u potrazi za proizvodima koji garantiraju savršen izgled.



Prvi hrvatski proizvod za oblikovanje tijela doveden je do savršenstva pomoću posebne seamless, odnosno bešavne tehnologije, jedinstvenim načinom izrade odjeće koja postaje poput druge kože i briše predrasude o steznoj odjeći kao neudobnom i neuglednom donjem rublju, kako je predstavljena početkom 2000. u popularnim filmovima i serijama. Proizvodi bez šavova koji se rastežu dvostruko od originalne veličine oduševili su sve koji su ih probali, pa i skeptike koji nisu vjerovali da nešto toliko udobno može biti shapewear.

Zasluge za nevjerojatnu udobnost idu upravo specijalnoj tehnologiji i delikatnom materijalu, a široko prihvaćeno mišljenje o odjeći za oblikovanje tijela koja ne dopušta slobodno kretanje i disanje dizajnerici je bilo nezamislivo prilikom izrade komada koji će i ispod njezinih haljina, ali i u svakodnevnom životu, imati ulogu pomagača ženama, zbog čega je za izradu novog proizvoda posebna briga stavljena na udobnost i funkcionalnost. U novim modnim dodacima brenda Shapewear Viljevac predstavljeni su kombinezoni i hlače u dvije boje, a oboje su idealni kandidati za prikrivanje nedostataka, sužavanje figure ili jednostavno- dodatak samopouzdanju koje svakoj ženi ponekad nedostaje, bilo da ih poželite nositi ispod svečane haljine ili želite istaknuti čvrstoću tijela u dnevnim kombinacijama.



Da je u pitanju mnogo više od steznika svjedoči dizajn kombinezona i hlača čiji detalji na rubovima i liniji prsa i struka otkrivaju da su dotaknuti čarolijom modnog dizajna iskusne dizajnerice koja već godinama izrađuje odjeću idealnu za prilagođavanje svim figurama i konfekcijskim brojevima: "Dosadašnje iskustvo u radu sa ženama svih dobnih skupina obogatilo me za jednu vrlo važnu informaciju, a to je da bez obzira koliko se promatračima nečiji izgled čini besprijekoran, osoba koja se treba istaknuti u posebnoj odjeći uvijek će pronaći nedostatak na sebi. Body positivity pokret čija sam vjerna sljedbenica ipak je puno lakše pratiti kada se istinski osjećate dobro u svojoj koži, a kada to samopouzdanje jednostavno ne možete naći, ova druga koža u obliku shapewear-a odraditi će taj posao.“ – naglašava autorica noviteta na našoj modnoj sceni, te podsjeća kako je kontradikcija između prihvaćanja svog tijela i proizvodnje odjeće koja će prikriti nedostatke ono što ju je navelo na pokretanje novog brenda.

Korištenje stezne odjeće udvostručilo se u zadnjih nekoliko godina pod utjecajem zapadne modne industrije čime se stvorila nova imaginarna slika savršenog tijela, a ženama koje nemaju mogućnost dolaska do takvih proizvoda ta slika je postala nedostižna- do sad.



Kampanju obavijenu dozom misterije koja ipak otkriva što se nalazi iza savršenog izgleda obogatila je i Lana Biželj, novinarka i žena koja je govoreći o svojim fizičkim i emocionalnim ožiljcima ostavila dubok trag u pokretu osnaživanja i prihvaćanja svog tijela, zbog čega je postala inspiracija i Diani Viljevac koja ju je odmah vidjela u svojim proizvodima: "Često čitam komentare na fotografijama svojih haljina i primjećujem žene koje pohvaljuju dizajn ali rezignirano odustaju od isprobavanja ili kupnje jer one ne bi izgledale kao model na fotografiji. Osim što želim objasniti da niti ne trebamo svi izgledati kao modeli, cilj ove kampanje i razlog zašto sam odlučila krenuti u proizvodnju shapewear-a je približavanje svake žene njezinom idealnom izgledu. Presretna sam što imam priliku predstaviti proizvod koji je izrađen u Hrvatskoj i može parirati najpoznatijim svjetskim brendovima do kojih mnoge naše žene nisu mogle doći, a vjerujem da će se zaljubiti u ovaj proizvod izrađen s posebnom preciznošću i s mnogo ljubavi kako bi proširile mogućnosti isticanja svog izgleda s novom dozom samopouzdanja.“



Važno je istaknuti i da je prilikom izrade ovog dragocjenog modnog pomagača dizajnerica mislila na sve- dizajn kombinezona prilagođen je nošenju ispod svečanih kombinacija s istaknutim dekolteom, pri čemu nije potreban baš nikakav dodatak da bi figura izgledala savršeno, a kao i na hlačama, materijal se u potpunosti prilagođava tijelu tako da suzi figuru samo na mjestima na kojima je to potrebno, izbjegavajući pritom nepoželjan pritisak na dijelove tijela koje želimo istaknuti.

Uz sve navedeno vidljivo je da se dizajnerica nije mogla sakriti od prirode svog poziva te je estetski gledano postigla nemoguće – pretvorivši shapewear u proizvod koji bismo bez problema i nelagode nosile i bez druge odjeće!

