Partner Josip svoju Danijelu pratio je iz prvog reda, a ona je na pozornici sve ostavila bez daha u svjetlucavoj haljini!

Iz prvog reda je Danijelu Martinović na nastupu bodrio njezin partner Josip Plavić s kojim je u ozbiljnoj vezi te s kojim je pronašla ljubavnu sreću.

Naša pjevačica Danijela Martinović održala je koncert u Sustipanu, a iz prvog reda pratio ju je njezin partner Josip Plavić.

Vidno je uživao u Danijelinim izvedbama, a pojavio se u ležernom izdanju, dok je pjevačica zablistala u svjetlucavoj plavoj haljini na jedno rame.

Danijela se može pohvaliti i da je zaslužna za to što se Josip nakon 16-godišnje pauze vratio glazbi i sa svojim rock bendom Izvan zakona nedavno snimio baladu ''Na kiši plešem''.

''Pozorno sam je poslušala jedan put, pozorno sam je poslušala drugi put i onda sam rekla 'Josipe, ovo je tvoja pjesma'. I on me onako malo začuđeno pogledao, ja sam rekla 'ajde, probaj, usudi se, ovo je zaista tvoja pjesma. Pokušaj je snimit i vidjet ćeš što će se dogoditi.' On me poslušao i snimio pjesmu'', ispričala je pjevačica svojevremeno u IN magazinu.

Danijela i Josip upoznali su se dok je on radio kao policijski inspektor, kada je ona podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Početkom ove godine doznalo se kako je Josip otišao iz policije zbog velikog stresa i tereta koji posao inspektora nosi.

"Posao mi nikako ne nedostaje, niti se osjećam više tako. U trenutku kad izuzetno stresno zanimanje počinje ostavljati trag na tijelu, neki ljudi to ne primjećuju i nastavljaju dalje, a ja sam odlučio promijeniti život. Želim živjeti normalnijim i boljim životom i baviti se stvarima koje volim", objasnio je Josip u In Magazinu.

Iza Danijele su dugogodišnja veza s Petrom Grašom i brak s Markom Perkovićem Thompsonom.

