Ova zanosna dama borit će se protiv kontroverzne alžirske boksačice: "Nisam uplašena! Ako je muškarac, bit će još veća pobjeda!"

Mađarska boksačica Luca Hamori borit će se protiv kontroverzne Alžirke Imane Khelif, a kako kaže, uopće ju nije strah te smatra da će pobjeda biti još slađa ako pobijedi muškarca.

Na društvenim mrežama se ne prestaje pričati o skandalu koji je obilježio ovogodišnje Olimpijske igre u Parizu. Riječ je o boks meču između Alžirke Imane Khelif i Talijanke Angele Carini.

Nakon samo 46 sekundi Alžirka je oborila Talijanku, ali vrlo brzo pojavili su se brojni negativni komentari zbog Imane za koju se tvrdilo da je zapravo biološki muškarac.

No ipak Alžirku čeka novi meč s mađarskom boksačicom Lucom Hamori, koja kaže da ju uopće nije strah.

"Nisam uplašena. Nije me briga za priče u medijima i na društvenim mrežama. Ako je ona ili on muškarac, to će biti još veća pobjeda za mene, ako pobijedim", rekla je Luca koja će se protiv Khelif boriti u subotu.

Prokomentirala je i odluku Talijanke da odustane od borbe.

"To je bio njezin izbor. Ne razumijem ga jer sam mislila da je razmišljanje svakog boksača isto kao i moje, da nikad ne odustanem", zaključila je.

Luca je inače prva mađarska boksačica koja se natječe na Olimpijskim igrama, a za svog uzora navodi brata zbog kojeg je započela boksačku karijeru.

"Moj stariji brat je također boksač. Zbog njega sam započela svoju karijeru. On je moj idol", rekla je Hamori koja je u vezi boksačem Krekom Istvanom.

