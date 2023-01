U 73. godini dobio je dijete s 34 godine mlađom suprugom, a na jednu se stvar još nije sasvim naviknuo

David Foster i Katharine McPhee prošle su godine dobili sina Rennieja, a on kaže da se na to još uvijek privikava.

Američki glazbenik i producent David Foster priznao je kako se još uvijek prilagođava izazovu odgoja malenog djeteta sa svoje 73 godine, nakon što je početkom prošle godine na svijet stigao njegov sin Rennie, kojeg mu je rodila 38-godišnja supruga Katharine McPhee.

Pogledaj i ovo 35 godina je mlađa od njega Čeka dijete sa suprugom koji je nedavno proslavio 71. rođendan, sretnu vijest potvrdila je fotografijom

Legendarni skladatelj opisao je kako se briga i odgoj njegova sinčića razlikuje od odgoja starije djece koju je dobio u prethodnim vezama, danas 52-godišnje kćeri Allison, 49-godišnje Amy, 41-godišnje Sare, 40-godišnje Erin i 36-godišnje Jordan.

"Imao sam sve kćeri prije sina i neizmjerno ih sve volim, ali imati sina je malo drugačije. Sve je drugačije danas. Nije bolje ni gore, samo drugačije. I dalje radim, još uvijek me puno nema kod kuće, ali možda mi je vrijeme malo dragocjenije jer imam više ceste iza sebe nego ispred sebe", rekao je za People.

David je dodao i kako je odlučan u namjeri da prenese svoju mudrost na sina.

"Mislim da Rennieju mogu ponuditi jedno iako me neće biti kad on bude imao 50 ili čak 40 godina, ili možda 30 godina. Mislim da mu mogu ponuditi mudrost koju imam sada sa svoje 73 godine. Možda to i nije tako loše", zaključio je.

David i njegova supruga Katherine izazvali su veliku pozornost razlikom u godinama i činjenicom da je ona mlađa od čak četiri pokćerke. U javnosti su prvi put zajedno viđeni u travnju 2018. godine, i to nekoliko mjeseci nakon što su se počeli družiti i ludo su se zaljubili. Od samih početaka veze par se ne voli javno eksponirati i detalje o privatnom životu rijetko kada otkrivaju.

